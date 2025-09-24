V oceáne sa deje niečo strašné: Zvieratá hynú vo veľkom, ak to takto pôjde ďalej, následky budú mimoriadne kruté

Foto: NASA

Petra Sušaninová
Odborníci sa smutne prizerajú tomu, čo sa deje.

V Tichom oceáne prebieha rekordná vlna horúčav, ktorá sa tiahne približne 8 000 kilometrov od vôd v okolí Japonska až po západné pobrežie Spojených štátov. Môže to mať omnoho závažnejšie následky, ako si myslíme.

Vedci hovoria o nových rekordoch

Ako informuje CNN, teplá voda v oceáne okolo Japonska prispela k najhorúcejšiemu letu v histórii krajiny. Začiatkom augusta sa teplota vyšplhala na takmer 42 °C. Na druhej strane Tichého oceánu spôsobuje teplota oceánu na začiatku meteorologickej jesene vyššiu vlhkosť v severnej Kalifornii. Ak bude pretrvávať, mohlo by to zvýšiť množstvo dažďa a snehu v horách.

Rozdiel teploty morskej hladiny od priemeru v celej severnej časti Tichého oceánu prekonal historický rekord pre mesiac august. Spoľahlivé údaje pritom siahajú až do konca 19. storočia. Odborníkom robí starosti najmä fakt, že k takýmto udalostiam dochádza čoraz častejšie.

Ilustračná foto: Pexels

Klimatické zmeny spôsobujú, že oceány absorbujú čoraz viac tepla. Ich teplota tak stúpa a presahuje doteraz najvyššie zaznamenané hodnoty. To môže mať vážne a ďalekosiahle následky, najmä ak to takto bude pokračovať aj ďalej. Severná časť Tichého oceánu sa v uplynulom desaťročí otepľovala najrýchlejšie zo všetkých oceánskych panví na Zemi, tvrdia odborníci.

Masívny úhyn živočíchov

K intenzívnemu otepleniu došlo napríklad v roku 2013 a trvalo až do roku 2016, pričom do dejín sa zapísalo ako zatiaľ najvýraznejšie. Čo sa týka súčasnej vlny oteplenia, vedcov fascinuje aj to, aká je oblasť s teplou vodou obrovská, a kam až siaha.

Foto: NancyHeise, Public domain, via Wikimedia Commons

Žiaľ, podobné udalosti mali v minulosti tragické následky, napríklad masívny úhyn morského vtáctva na pobreží Aljašky. Mnohé populácie sa z oteplenia medzi rokmi 2013 až 2016 doteraz nespamätali. Negatívny vplyv to má aj na uškatce, ryby a ďalšie živočíchy. K úhynom dochádza aj dnes, hoci nie v takej miere ako pred niekoľkými rokmi.

Súčasné oteplenie je podľa odborníkov zatiaľ štvrté najväčšie v severnej časti Tichého oceánu. V rámci iných sa teplá voda v hlbších vrstvách udržala aj počas zimných mesiacov, zdá sa ale, že tento scenár momentálne nehrozí. „Otlačok klimatických zmien je jasne viditeľný v tom, čo sa teraz deje v severnej časti Tichého oceánu,“ dodávajú odborníci.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci sú vo vytržení: Prvýkrát spozorovali nezvyčajné správanie žralokov, ostali riadne prekvapení

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac