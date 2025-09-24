V oceáne sa deje niečo strašné: Zvieratá hynú vo veľkom, ak to takto pôjde ďalej, následky budú mimoriadne kruté

V Tichom oceáne prebieha rekordná vlna horúčav, ktorá sa tiahne približne 8 000 kilometrov od vôd v okolí Japonska až po západné pobrežie Spojených štátov. Môže to mať omnoho závažnejšie následky, ako si myslíme.
Vedci hovoria o nových rekordoch
Ako informuje CNN, teplá voda v oceáne okolo Japonska prispela k najhorúcejšiemu letu v histórii krajiny. Začiatkom augusta sa teplota vyšplhala na takmer 42 °C. Na druhej strane Tichého oceánu spôsobuje teplota oceánu na začiatku meteorologickej jesene vyššiu vlhkosť v severnej Kalifornii. Ak bude pretrvávať, mohlo by to zvýšiť množstvo dažďa a snehu v horách.
Rozdiel teploty morskej hladiny od priemeru v celej severnej časti Tichého oceánu prekonal historický rekord pre mesiac august. Spoľahlivé údaje pritom siahajú až do konca 19. storočia. Odborníkom robí starosti najmä fakt, že k takýmto udalostiam dochádza čoraz častejšie.
Klimatické zmeny spôsobujú, že oceány absorbujú čoraz viac tepla. Ich teplota tak stúpa a presahuje doteraz najvyššie zaznamenané hodnoty. To môže mať vážne a ďalekosiahle následky, najmä ak to takto bude pokračovať aj ďalej. Severná časť Tichého oceánu sa v uplynulom desaťročí otepľovala najrýchlejšie zo všetkých oceánskych panví na Zemi, tvrdia odborníci.
Masívny úhyn živočíchov
K intenzívnemu otepleniu došlo napríklad v roku 2013 a trvalo až do roku 2016, pričom do dejín sa zapísalo ako zatiaľ najvýraznejšie. Čo sa týka súčasnej vlny oteplenia, vedcov fascinuje aj to, aká je oblasť s teplou vodou obrovská, a kam až siaha.
Žiaľ, podobné udalosti mali v minulosti tragické následky, napríklad masívny úhyn morského vtáctva na pobreží Aljašky. Mnohé populácie sa z oteplenia medzi rokmi 2013 až 2016 doteraz nespamätali. Negatívny vplyv to má aj na uškatce, ryby a ďalšie živočíchy. K úhynom dochádza aj dnes, hoci nie v takej miere ako pred niekoľkými rokmi.
Súčasné oteplenie je podľa odborníkov zatiaľ štvrté najväčšie v severnej časti Tichého oceánu. V rámci iných sa teplá voda v hlbších vrstvách udržala aj počas zimných mesiacov, zdá sa ale, že tento scenár momentálne nehrozí. „Otlačok klimatických zmien je jasne viditeľný v tom, čo sa teraz deje v severnej časti Tichého oceánu,“ dodávajú odborníci.
Nahlásiť chybu v článku