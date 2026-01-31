Mária Čírová o najväčšej životnej premene: Priznala niečo, čo by ste od nej nečakali. Prehodnotila postoj k životu

Každý si počas rokov prešiel viacerými životnými etapami, rovnako ako aj známa speváčka, hoci jedna z nich ju zmenila viac než všetky ostatné. Nešlo len o vizuálnu premenu či kariérny zlom, ale o hlbokú vnútornú zmenu, ktorá ovplyvnila jej pohľad na seba, rodinu aj hodnoty, na ktorých dnes stojí jej život. Práve o tejto najväčšej premene hovorí s otvorenosťou a úprimnosťou, ktoré sú jej vlastné.
Rok 2026 odštartoval veľkolepo. Bratislavský hrad sa premenil na scénu, kde sa spojila noblesa, umenie a hlboké posolstvo pre všetkých prítomných. Na exkluzívnom podujatí Beauty Ball, ktoré v tomto roku nieslo tému Metamorfóza, vystúpili zvučné mená hudobnej scény a večer sa niesol v znamení premien – nielen estetických, ale i vnútorných, ako informoval Koktejl.
Pre každú ženu je tu dosť
Medzi hosťami nechýbala ani obľúbená speváčka Mária Čírová, ktorá svojím vystúpením umocnila emocionálnu atmosféru večera spojenú so sebareflexiou a osobným rastom. A práve jej slová sa stali jedným z najsilnejších momentov celej akcie. V rozhovore pre spomínaný portál otvorene priznala, že hoci slová ako podpora, úprimná radosť za druhých či vlastná hodnota by mali byť prirodzené, často sa na ne zabúda. Podľa nej mnohé ženy aj dnes stále zápasia s rovnakými vnútornými obavami a porovnávaním sa s ostatnými.
Jedno sa však nezaprie. Speváčka vyzerá ako vždy výborne, vyžaruje z nej pokoj, krása a pozitivita. „Vážim si tieto slová veľmi, ďakujem. Tiež ich dokáže povedať iba žena, ktorá na sebe veľmi pracuje, uvedomuje si seba, svoju výnimočnosť, hodnotu a z tohto sa nesmierne teším,“ zareagovala na pochvalu, ktorú jej dala Teri Čikoš.
Ako ďalej umelkyňa zdôraznila, vzájomná podpora žien je v dnešnom svete potrebná. „Pre každú je tu dostatok a dokým to nepochopíme, dovtedy sa budeme trápiť a závidieť si vzájomne a riešiť sa a to nie je potrebné,“ pokračovala Mária Čírová, ktorá sa považuje za inšpirujúcu ženu. Jej odkaz nebol len jednoduchým povzbudením, ale výzvou k hlbšiemu pochopeniu vlastnej hodnoty a schopnosti tešiť sa z úspechov druhých, namiesto toho, aby sme sa nechali pohltiť pocitmi závisti alebo porovnávania.
Podľa jej slov je nevyhnutná jedna vec. „Uvedomujem si to aj v tomto roku, že je to potrebné, je potrebné na sebe pracovať, rozvíjať sa, premieňať sa, naozaj je to veľmi potrebné, aby každý prišiel do tej svojej vlastnej vysnívanej slobody, takej pravdivej, úprimnej, autentickej,“ poznamenala Mária, ktorá sa rozhodla tento rok na seba nevyvíjať veľký tlak.
