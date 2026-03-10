Orbánovi nesplnia želanie: Sankcie na ruskú ropu Európa rušiť nechce, eurokomisár mu posiela jasný odkaz

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Žiadosť Viktora Orbána o zrušenie ruských sankcií narazila na odpor Európskej komisie.

Európska komisia nepodporuje rušenie sankcií uvalených na ropný sektor Ruska s cieľom stabilizovať vysoké ceny energií. Podľa agentúry AFP to v utorok vyhlásil eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.

O pozastavenie sankcií uvalených na Rusko za inváziu na Ukrajinu žiadal lídrov Európskej komisie a Európskej rady maďarský premiér Viktor Orbán, informuje TASR.

Musíme na Rusko naďalej vyvíjať maximálny tlak,“ povedal Dombrovskis v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zruší niektoré sankcie na ropu, aby zvýšil dodávky suroviny a znížil jej ceny. Trump pritom nemenoval žiadnu krajinu ani nepriblížil podrobnosti o tom, ktoré sankcie by mohli byť uvoľnené.

Ekonomická podpora vojny

Dombrovskis varoval pred tým, že takéto kroky posilnila schopnosť Ruska viesť vojnu a oslabia Ukrajinu. Európska únia zaviedla sankcie na dovoz ropy z Ruska po tom, ako Moskva vojensky napadla Ukrajinu vo februári 2022. Maďarsko a Slovensko mohli na základe výnimky naďalej dovážať ruskú surovinu cez Družbu prechádzajúcu cez územie Ukrajiny.

Foto: SITA/Tomáš Bokor

Ropovod bol poškodený pri údajnom ruskom útoku koncom januára. Budapešť obviňuje Kyjev z marenia opráv a označuje to za odvetu za proruské postoje maďarského vedenia, ktoré blokuje pôžičku EÚ vo výške 90 miliárd eur určenú na podporu vojnového úsilia Ukrajiny.

Orbán v liste zaslanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi napísal, že ukrajinské blokovanie dodávok ropy a vojna na Blízkom východe spôsobujú prudký rast cien suroviny. „Európa musí konať,“ uviedol a vyzval na pozastavenie uplatňovania sankcií voči ruským energetickým zdrojom.

