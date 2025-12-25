Máme pre teba vianočný darček: Od dnes získaš PREMIUM obsah na rok k 5 portálom za skvelých 26 eur

Vianoce sú tu a my sme si pre teba pripravili darček. Od 25. 12. do 28. 12. do polnoci môžeš získať ročné Premium predplatné nielen portálu Interez za skvelú sumu. Za 26 € budeš môcť celý rok čítať aj portály Startitup, Emefka, Fontech a Odzadu.
Jedno predplatné, päť rôznych portálov
Ak sleduješ aspoň jeden z nich, predplatné sa ti oplatí okamžite. Ak sleduješ všetky, toto je pravdepodobne najvýhodnejší obsahový balík na slovenskom internete.
- Interez: články, ktoré ti vysvetlia svet bez zbytočného balastu
- Startitup: biznis, kariéra a spoločnosť bez skratkovitosti
- Fontech: technológie, AI a inovácie bez nepodstatných detailov
- Emefka: humor, popkultúra a spoločenské témy v kvalitnejšom formáte
- Odzadu: vzťahy, ženské témy a lifestyle bez filtra a bez pretvárky
Akcia platí od 25. 12. 2025 od 07:00 do 28. 12. 2025 do 00:00.
Odporúčané články
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku