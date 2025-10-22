Máme obrovský politický aj ekonomický problém: EÚ je podľa Fica v prdeli, takto sa plánuje postaviť k ruským sankciám

Na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady v Bruseli bude Slovensko pravdepodobne hlasovať za 19. balík sankcií voči Rusku. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico počas zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. Samit sa uskutoční vo štvrtok 23. októbra a podľa premiéra potrvá minimálne do večerných hodín, možno až do piatka.
Ešte pred začiatkom samitu sa dnes večer o 21:25 premiér stretne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Témami rozhovoru budú ceny energií a plánovaný zákaz predaja áut so spaľovacím pohonom od roku 2035.
Fico sa stretne s nemeckým kancelárom Merzom
„Nie je možné, aby sme odišli z Bruselu bez toho, aby bolo v záveroch niečo o cenách energií, podpore automobilového priemyslu a predovšetkým o emisných povolenkách. Môžem dnes konštatovať, že tento tlak sa podarilo naplniť a dostali sme do záverov úplne nový odsek 53, ktorý hovorí o tom, že Európska komisia musí veľmi tvrdo a rýchlo reagovať na ceny energií,“ uviedol Fico. Podľa neho je to výsledok tlaku Slovenska v súvislosti s podporou 19. sankčného balíka.
Energetická politika a emisné povolenky
Premiér zdôraznil, že Slovensko nemôže fungovať v prostredí, kde je elektrina v Európskej únii násobne drahšia ako v USA či Číne. „Ak teda budeme vidieť tie závery, ktoré sme presadili do záverov, ja si to ešte raz dnes prejdem večer, tak asi oznámim kancelárovi Merzovi, že súhlasíme s 19. balíkom, ktorý sa nás nedotýka, ale je to dobrý nástroj na vyjednávanie,“ doplnil Fico.
V otázke emisných povoleniek sa 19 krajín vrátane Slovenska obrátilo na Európsku komisiu s návrhom na ich revíziu alebo odklad, pretože by inak podľa premiéra predstavovali veľký tlak na domácnosti po roku 2027. „Európska únia je v prdeli, prepáčte za výraz. Máme obrovský vnútorný politický problém, máme ekonomický problém, ale mudrovať vieme,“ kritizoval Fico.
Šimečka kritizoval postoj Slovenska
Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval na Fica slovami, že Slovensko Európskej únii nepomáha, ale ju ťahá dole v konkurencieschopnosti. „Nie je to tak, že keď je Európa v prdeli, tak Slovensko jej tiež nepomáha svojimi ukazovateľmi, ani svojou ekonomikou, ale práve naopak? Keď je Európa na tom zle, my sme na tom horšie,“ povedal Šimečka.
Témou bude aj plánovaný samit Putin – Trump
Fico uviedol, že Európska rada sa stretáva v tieni návrhu na zorganizovanie samitu Putin – Trump v Budapešti.
„Priznám sa, že nie som veľmi nadšený, že vôbec dávame nejaké návrhy o Ukrajine. Myslím si, že v tomto okamihu by bolo najsprávnejšie, keby sme sa vyhli všetkým tým typickým úvahám o Ukrajine a skôr podporili tento samit, pretože to, čo sa okolo tohto samitu deje, potvrdzuje, že je veľa štátov, ktoré si želajú vojnu a nie mier,“ povedal Fico. Na zasadnutí preto plánuje otvoriť otázku, či by nebolo vhodnejšie neprijímať závery k Ukrajine, ale iba skonštatovať, že EÚ podporuje pripravovaný samit v Budapešti.
Spor o Putina a zatykač
Šimečka premiérovi oponoval a zdôraznil, že členské štáty EÚ si neželajú vojnu. „Nie je to, pán premiér, náhodou tak, že je to práve ruský prezident Vladimir Putin, ktorý chce zmariť prímerie a odmieta zastaviť zabíjanie civilistov?“ spýtal sa.
Fico nesúhlasí s názorom, že Maďarsko by malo Putina zatknúť. „Je prvoradým cieľom pokračovať vo vojne a zatknúť Vladimira Putina, alebo chceme mier?“ reagoval. Poslankyňa Beáta Jurík z PS mu oponovala slovami, že „Putin patrí do Haagu, nie do Budapešti“.
Zmrazené ruské aktíva a zbrane pre Ukrajinu
Diskusiu na samite podľa Fica vyvolá aj otázka, čo so zmrazenými ruskými aktívami. „Nie sme jediní, ale je tu veľa členských krajín, ktoré poukazujú na veľmi komplikovaný právny rámec. Jedna vec je použiť tieto zdroje na pôžičku pre Ukrajinu, na druhej strane vyplývajú z toho obrovské riziká,“ uviedol. Čo sa týka zbraní, premiér zopakoval, že Slovensko ich predáva na komerčnej báze.
„Nepredáme my, predá niekto iný. Ale zadarmo nebudeme dávať ani zbrane, ani náboje. Balík, ktorý išiel na Ukrajinu, je humanitárny. Ak niekto považuje Boženu za zbraň, tak nech ju považuje, ale pre nás je to humanitárne, pretože je určená na odmínovanie,“ povedal Fico. Dodal, že Ukrajina požiadala aj o univerzálne dokončovacie stroje na odstraňovanie trosiek a prekážok, pričom „aj prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil pomoc Slovenska“.
Fico bude zastupovať Orbána
Na samite bude Robert Fico zastupovať maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý ho o to požiadal. Zároveň za neho prednesie stanovisko Maďarska, ktoré nesúhlasí s časťou záverov týkajúcich sa Ukrajiny. „Slovensko tieto závery nijako špeciálne nevyrušujú,“ uzavrel premiér.
