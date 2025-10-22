Nepôjde aplikácia, web ani platby kartou: Známa banka chystá odstávku svojich služieb, všetko si radšej vybavte v predstihu

Ilustračná foto: Needpix / Unsplash

Nina Malovcová
V nedeľu sa nedostanete k účtu, platby kartou ani apka nebudú fungovať.

Ak ste klientom mBank, pripravte sa na niekoľkohodinovú bankovú „tmu“. V nedeľu 26. októbra 2025 banka odstaví svoje systémy pre plánovanú modernizáciu. Počas odstávky nepôjde internet banking, mobilná aplikácia, platby kartou ani prevody.

Podľa oficiálneho oznámenia mBank sa odstávka začne o 2:30 v noci a potrvá do 9:00 ráno. Počas tohto času sa klienti nedostanú k svojim účtom, nebudú môcť zaplatiť kartou na internete ani vybaviť bežné bankové úkony.

Obmedzenia sa dotknú väčšiny služieb

Banka varuje, že nebudú dostupné ani SEPA platby, okamžité prevody, SMS notifikácie, mLinka či systém žiadostí o produkty. V praxi to znamená, že klienti budú mať počas odstávky úplne obmedzený prístup k svojim peniazom. Po skončení odstávky odporúča mBank používateľom obnoviť stránku internet bankingu kombináciou klávesov Ctrl + F5, aby sa im načítala aktuálna verzia systému.

Ilustračná foto: Unsplash

„Inovácie si žiadajú reštart,“ odkazuje banka

Inovácie si žiadajú aktualizácie a tie si zase žiadajú reštart,“ uvádza mBank vo svojom oznámení. Banka sa ospravedlnila za nepríjemnosti a dodala, že ide o nevyhnutnú údržbu, ktorá má zlepšiť fungovanie systémov. „V bezhotovostnej dobe nejde o drobnosť, spravíme však všetko pre to, aby bolo všetko čo najskôr obnovené,“ uvádza banka.

Všetko si vybavte ešte pred odstávkou

Aj keď odstávka potrvá len niekoľko hodín, môže skomplikovať vaše plány. Ak plánujete cez víkend zaplatiť nákup, kúpiť letenky či previesť peniaze, urobte to ešte pred odstávkou. mBank zároveň ubezpečuje, že po ukončení odstávky budú všetky systémy opäť plne funkčné. Aktualizácia má priniesť rýchlejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie služby pre všetkých klientov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pokrovsk je už mesto duchov: Prebieha kľúčová bitka, Rusi prenikli dovnútra a strieľajú na ľudí.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac