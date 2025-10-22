Nepôjde aplikácia, web ani platby kartou: Známa banka chystá odstávku svojich služieb, všetko si radšej vybavte v predstihu

Ak ste klientom mBank, pripravte sa na niekoľkohodinovú bankovú „tmu“. V nedeľu 26. októbra 2025 banka odstaví svoje systémy pre plánovanú modernizáciu. Počas odstávky nepôjde internet banking, mobilná aplikácia, platby kartou ani prevody.
Podľa oficiálneho oznámenia mBank sa odstávka začne o 2:30 v noci a potrvá do 9:00 ráno. Počas tohto času sa klienti nedostanú k svojim účtom, nebudú môcť zaplatiť kartou na internete ani vybaviť bežné bankové úkony.
Obmedzenia sa dotknú väčšiny služieb
Banka varuje, že nebudú dostupné ani SEPA platby, okamžité prevody, SMS notifikácie, mLinka či systém žiadostí o produkty. V praxi to znamená, že klienti budú mať počas odstávky úplne obmedzený prístup k svojim peniazom. Po skončení odstávky odporúča mBank používateľom obnoviť stránku internet bankingu kombináciou klávesov Ctrl + F5, aby sa im načítala aktuálna verzia systému.
„Inovácie si žiadajú reštart,“ odkazuje banka
„Inovácie si žiadajú aktualizácie a tie si zase žiadajú reštart,“ uvádza mBank vo svojom oznámení. Banka sa ospravedlnila za nepríjemnosti a dodala, že ide o nevyhnutnú údržbu, ktorá má zlepšiť fungovanie systémov. „V bezhotovostnej dobe nejde o drobnosť, spravíme však všetko pre to, aby bolo všetko čo najskôr obnovené,“ uvádza banka.
Všetko si vybavte ešte pred odstávkou
Aj keď odstávka potrvá len niekoľko hodín, môže skomplikovať vaše plány. Ak plánujete cez víkend zaplatiť nákup, kúpiť letenky či previesť peniaze, urobte to ešte pred odstávkou. mBank zároveň ubezpečuje, že po ukončení odstávky budú všetky systémy opäť plne funkčné. Aktualizácia má priniesť rýchlejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie služby pre všetkých klientov.
