Majú použiť tie najlepšie technológie: Babiš vyzval firmy vyrábajúce vojenský materiál, aby zabezpečili svoje areály

Český premiér Andrej Babiš vyzval české firmy vyrábajúce vojenský materiál, ktorý vyvážajú na Ukrajinu alebo na Blízky východ, aby si zabezpečili svoje areály najlepšími možnými technológiami.
Povedal to v piatok po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu (BRS), ktorú zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach. Polícia prípad vyšetruje ako možný teroristický útok. Minister vnútra Lubomír Metnar zároveň oznámil, že stupeň ohrozenia terorizmom v ČR zostáva na úrovni B, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Správu aktualizujeme.
