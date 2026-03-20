Babiš zvolal Bezpečnostnú radu štátu: Požiar v Pardubiciach bol založený úmyselne

Lucia Mužlová
TASR
Zasadne bezpečnostná rada.

Český premiér Andrej Babiš zvolal na piatok večer v súvislosti s požiarom haly v Pardubiciach, ktorý polícia vyšetruje ako možný teroristický útok, zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu (BRS). Oznámil to na sociálnej sieti X. Minister vnútra Lubomír Metnar na tlačovej konferencii krátko predtým povedal, že zasadnutie BRS zatiaľ neplánujú, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Česká polícia pracuje so štyrmi vyšetrovacími verziami založenia požiaru haly v Pardubiciach, pričom podľa každej z nich bol zavinený úmyselne. Po rokovaní krízového štábu na ministerstve vnútra to v piatok povedal český policajný prezident Martin Vondrášek. Minister vnútra ČR Lubomír Metnar uviedol, že na základe aktuálnych informácií nehrozí v súvislosti s týmto prípadom žiadne ďalšie bezprostredné nebezpečenstvo, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Išlo o úmysel

„Vo všetkých štyroch verziách pracujeme s úmyselným zavinením tohto požiaru a intenzívne pátrame po možnom páchateľovi, resp. páchateľoch tohto trestného činu,“ povedal Vondrášek. K skupine, ktorá sa k útoku prihlásila a zverejnila videá, o ktorých tvrdí, že útok zobrazujú, sa nechcel vyjadriť. „Ktokoľvek môže na sociálnych sieťach a v prostredí internetu zverejňovať čokoľvek a môže na to mať akúkoľvek motiváciu,“ upozornil.

„Potrebujeme čas na to, aby sme otvorené zdroje spoločne so spravodajskými službami vyhodnotili a povedali si, či zverejnené informácie majú alebo nemajú reálny základ… Jediné, čo v tejto chvíli môžem potvrdiť, je úmyselné zavinenie vo vzťahu k založeniu požiaru, to máme v tejto chvíli v podstate za preukázané,“ dodal Vondrášek.

Minister vnútra Lubomír Metnar informoval, že v najbližšej dobe zasadne s krízovým štábom aj spoločná spravodajská skupina, ktorá posúdi prípadné zvýšenie stupňa ohrozenia terorizmom. „Situáciu vyhodnocujeme nepretržite. Nepretržite sme v online spojení, informácie zdieľame, a to nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Čo sa týka súčasnej situácie, nemáme aktuálne informácie, že by hrozilo nejaké nebezpečenstvo, ale budeme to ďalej vyhodnocovať,“ dodal minister. Zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu podľa jeho slov zatiaľ neplánujú.

V tomto prípade vykonáva dozor Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe. Najvyššie štátne zastupiteľstvo zase zabezpečuje medzinárodnú právnu pomoc, keby sa ukázalo, že išlo o skupinu pôsobiacu na území viacerých štátov.

Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak…

