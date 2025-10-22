Madonna prehovorila o najťažšom období svojho života. Na pokraji síl uvažovala o tom, že to všetko ukončí

Byť svetovou ikonou neznamená byť imúnny voči bolesti. Aj legenda, akou je Madonna, si prešla obdobiami, ktoré ju skúšali až za hranice psychických síl. V úprimnej spovedi priznala, že kedysi bojovala s myšlienkami, ktoré by od nej čakal len málokto.
V podcaste On Purpose with Jay Shetty sa Madonna otvorene vrátila k obdobiu, ktoré ju psychicky zlomilo. Hovorila o rozvode s britským režisérom Guyom Ritchiem a o bolestivom spore o ich syna Rocca. Priznala, že to pre ňu bolo jedno z najťažších období života. Spomína si na rok 2008, keď sa manželstvo skončilo, aj na rok 2016, keď sa situácia ešte viac vyhrotila potom, ako sa Rocco rozhodol presťahovať k otcovi do Londýna.
Priala si, aby nemala ruky
Madonna priznala, že spor o vtedy šestnásťročného Rocca ju zasiahol viac, než by si kedy dokázala predstaviť. „Boli chvíle, keď som si priala, aby som nemala ruky. Skutočne som uvažovala o tom, že svoj život ukončím,“ povedala v emotívnom rozhovore.
Speváčka sa priznala, že prechádzala vnútornými bojmi, ktoré ju prinútili pochybovať o vlastnej sile, aj o tom, či má zmysel ďalej pokračovať.
