Má hodnotu 3 900 000 000 dolárov: Takto sa v nenápadnom štáte objavilo masívne ložisko vulkanického „bieleho zlata“

Ukrýva totiž možno jedno z najväčších ložísk lítia v USA, oznámili odborníci ešte v roku 2023. Thacker Pass, ktorý nájdete v oválnej kaldere (pozostatok pradávnej sopečnej činnosti), vo svojom nenápadnom vnútri uchovával toľko vzácneho kovu, že jeho teoretickú hodnotu pôvodne odborníci odhadli na šialených 1,5 bilióna dolárov.

Vulkanické „biele zlato“ so šialenou hodnotou

Ako informoval portál Earth, lítium, často označované ako „vulkanické biele zlato“, je v súčasnosti jedným z najžiadanejších kovov na svete. Najčastejšie sa využíva v batériách elektromobilov, no uplatnenie má aj v medicíne – napríklad pri liečbe bipolárnej poruchy.

Geológovia odhadli, že v sopečných sedimentoch starých približne 16 miliónov rokov, sa nachádza 20 až 40 miliónov ton lítia. Hodnota ložiska sa tak pôvodne odhadovala až na astronomických 1,5 bilióna dolárov. Neskôr sa tento odhad upravil — ako informuje NY Times podľa aktualizovanej správy spoločnosti Lithium Americas, lokalita má obsahovať vyťažiteľné lítium v ​​hodnote 3,9 miliardy dolárov.

Objav, hoci bol veľkolepý, vyvolal búrlivú vlnu protestov. Miestne komunity volajú o pomoc a upozorňujú na potenciálne ekologické a kultúrne škody, ktoré by mohla spôsobiť ťažba v oblasti. Vážne môže ohroziť hlavne miestnu faunu – najmä populáciu citlivých druhov, akými je druh vtáka z rodu Centrocercus, ktorý už teraz čelí kritickému úbytku.

Podobné obavy nie sú pri vyhľadávaní žiadaného kovu výnimkou — miestni protestujú proti ťažbe lítia aj v susednej Nevade, kde ťažba vyvolala veľké protesty miestnych pre ohrozenie vodných zdrojov.

Business Wire na konci roka 2024 potvrdil, že diskusie o McDermitt teraz naberajú na obrátkach. Spoločnosti Lithium Americas bola totiž schválená pôžička vo výške 2,26 miliardy dolárov pre projekt Thacker Pass. Peniaze spoločnosti poskytlo Ministerstvo energetiky Spojených štátov amerických s podporou spoločnosti General Motors.

Podľa Eco News, väčší tlak na projekt vzniká v súvislosti so snahou Spojených štátov o ukončenie závislosti dodávok lítia z Číny. Ťažba by mohla Američanom zabezpečiť väčšiu energetickú bezpečnosť a pre nás to znamená, že o zahájení ťažby budeme už čoskoro pravdepodobne počuť.