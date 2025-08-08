Má 94 rokov a nechcú jej to veriť. Zábery ikonickej Mamie Van Doren nechali ľudí v nemom úžase, takto dnes vyzerá

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Mamie Van Doren dokazuje, že aj v 94 rokoch jej patrí titul "sexsymbol".

Starnutie v Hollywoode začína byť neznámy pojem. Nie je to však len fenomén súčasných hviezd. Dôkazom sú napríklad speváčka Cher alebo návrhárka Vera Wang, ktoré verejnosť obdivuje pre ich mladistvý vzhľad, hoci sú obe bližšie k 80 než k 70. Keď však ide o starnutie s gráciou, ak sa to vôbec dá starnutím nazvať, jednoznačne vyhráva Mamie.

Mamie Van Doren je americká herečka, speváčka a modelka, ktorá má dnes už neuveriteľných 94 rokov. Oslnivá blondínka bola v minulosti jednou z „troch M„, blond herečiek, ktoré očarili publikum svojím vzhľadom a boli považované za najkrajšie ženy tohto obdobia a označované za sexsymboly. Trojicu dotvárali Marilyn Monroe a Jayne Mansfield. Dnes už, bohužiaľ, žije len Mamie a stále dokazuje, že vek je len číslo.

Takto napríklad vyzerala ako 75-ročná:

Mamie v roku 2006 vo veku 75 rokov. Foto: Profimedia

Ako vyzerá dnes?

Dlhé blond vlasy, prenikavé oči a plné pery však má aj o takmer 20 rokov neskôr a rovnako sa tak môže popýšiť aj štíhlou postavou. Tohtoročné zábery, na ktorých už má neuveriteľných 94 rokov, sa objavili na TikToku a zanechali fanúšikov z celého sveta v nemom úžase.

@famous50s Baddie then, baddie now ✨ 💖. @Mamie Van Doren will be at the Cinecon Classic Film Festival Los Angeles, appearing in person on Sunday, August 31. She will be receiving the Cinecon Legacy Award after a screening of her 1959 film, „Guns, Girls and Gangsters“. Tickets for the event can be purchased at Cinecon’s website. #mamievandoren #mamievandorenedit #1950s #fyp #CapCut ♬ original sound – SPADE

Video najprv zachytáva Mamie na ulici v tomto roku a potom nasleduje zostrih záberov z mladosti, kedy bola ikonou a očarila celý svet nielen svojou krásou, ale tiež talentom. V tom čase pritom mala len niečo po dvadsiatke a už vtedy sa vedelo, že z nej bude hviezda.

Ako uvádza portál IMDb, Mamie sa preslávila filmami Voyage to the Planet of Prehistoric Women, Teacher’s Pet, The Navy vs. the Night Monsters a Guns Girls and Gangsters. Zábery z nich sa objavili aj v tomto zostrihu, keďže práve tieto filmy ju ukázali ako atraktívnu divu, ktorá si svojou krásou a šarmom podmaní každého muža.

Foto: MovieStillsDB

„Predstavte si byť takýto nádherný po celý váš život, takmer celé storočie,“ znel jeden z obdivných komentárov pod videom. „Tá žena je neuveriteľná!! Ikona! Narodila sa krásna a podarilo sa jej zostať rovnako krásna ako v mladosti. 94!!!“ chválila ďalšia fanúšička. „Ženy, poďme všetky vyzerať takto v 94,“ prehlásila tretia. „Ona má 94?“ nechýbali pod videom ani neveriace otázky.

Čo sa týka tajomstva jej mladistvého vzhľadu, fanúšikovia si myslia, že v tom majú jasno. „Má veľmi dobrého plastického chirurga a navyše má vnútornú istotu, vďaka ktorej sa vo svete vie dobre prezentovať,“ zhodnotila žena a ďalšia zas skonštatovala: „Jedno chápem: ak sa žena cíti mladá a chce byť mladá, bude mladá a nebude sa ponáhľať zostarnúť.“

