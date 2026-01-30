Lúpež ako z akčného filmu: Útočníci ukradli kufre s miliónmi v hotovosti, použili na to slzotvorný sprej

Trojica lupičov ukradla na rušnej ulici v centre Tokia kufre s približne 2,3 milióna eur v hotovosti, informovali v piatok miestna polícia a médiá. Ide o mimoriadne nezvyčajný zločin v metropole, ktorá kladie osobitný dôraz na bezpečnosť.
Podľa tokijskej metropolitnej polície páchatelia vo štvrtok okolo 21.30 h miestneho času pri stanici Ueno použili slzotvorný sprej, aby sa zmocnili batožiny s peniazmi. Polícia nechcela uviesť ďalšie detaily, no miestne médiá informovali, že obeťami bolo päť Číňanov a Japoncov, ktorí sa snažili naložiť kufre s približne 420 miliónmi jenov do auta.
Tokyo has become a real-life “GTA “ world…
On the same day, a robbery resulting in 420 million yen(Approximately $2.73 million), an attempted robbery resulting in 120 million yen(Approximately $780,000), and a hit-and-run incident pic.twitter.com/ra8YejMCKU
— こつめ (@kotsumefx) January 30, 2026
Podobný útok pri letisku Haneda
Zatiaľ nie je jasné, prečo skupina prevážala takú vysokú hotovosť. Televízia Fuji uviedla, že peniaze mali byť doručené do zmenární. Médiá informovali aj o ďalšom podobnom incidente, ktorý sa stal v piatok nadránom na parkovisku letiska Haneda, kde neznámi útočníci prepadli muža so 190 miliónmi jenov v hotovosti. Aj v tomto prípade útočili traja muži a použili slzotvorný sprej. Polícia preveruje, či tieto prípady navzájom súvisia.
