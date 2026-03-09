Ľudské telo spáli na kosť: Human Rights Watch obvinila Izrael z použitia bieleho fosforu pri útokoch v Libanone

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Konflikt na hraniciach opäť eskaluje.

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v pondelok obvinila Izrael z nelegálneho použitia bieleho fosforu v civilistami obývaných oblastiach na juhu Libanonu. Došlo k tomu údajne 3. marca, deň po obnovení vojnového konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, informovala v pondelok agentúra AP, píše TASR.

Na základe geolokácie a overenia siedmich fotografií HRW tvrdí, že Izrael vypálil delostreleckú muníciu s bielym fosforom na juholibanonskú dedinu Juhmúr, kde práve vtedy zasahovali príslušníci civilnej obrany hasiaci požiar spôsobený „kusmi plsti impregnovanej bielym fosforom“.

Organizácia varuje pred porušením medzinárodného práva

Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, čo izraelská armáda vyzvala obyvateľov dediny a desiatky ďalších v južnom Libanone na evakuáciu. HRW dodala, že nedokáže nezávisle identifikovať, či sa v oblasti stále nachádzajú nejakí obyvatelia alebo či niekto utrpel zranenia.

Vo svojom vyhlásení HRW upozornila na to, že používanie bieleho fosforu je podľa medzinárodného práva nezákonné. Keď sa táto rozžeravená chemická látka vystrelí do obývaných oblastí, môže zapáliť budovy a ľudské telo spáliť až na kosť. Preživší, aj keď sú ich popáleniny malé, sú vystavení riziku infekcií a zlyhania dýchacích ciest.

Foto: TASR/AP

„Nezákonné používanie bieleho fosforu izraelskou armádou nad obytnými oblasťami je mimoriadne alarmujúce a bude mať závažné následky pre civilistov,“ upozornil libanonský expert HRW Ramzí Kajs. „Izrael by mal toto okamžite zastaviť a štáty, ktoré mu dodávajú zbrane vrátane munície s bielym fosforom, by mali okamžite pozastaviť vojenskú pomoc a predaj zbraní,“ dodal.

Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala. V minulosti tvrdila, že biely fosfor používa ako dymovú clonu, nie na útoky na civilistov. Organizácie ako HRW a Amnesty International uviedli, že tento typ munície bol pred viac ako rokom, v poslednej izraelskej vojne s Hizballáhom, v južnom Libanone použitý viackrát. V daných oblastiach sa pritom vtedy ešte nachádzali civilisti.

Čo je biely fosfor a aké má následky

Biely fosfor sa vznieti pri kontakte s kyslíkom. Môže sa použiť na vytvorenie dymových clôn a osvetlenie bojísk, ale aj ako zápalná zbraň, ktorá môže spôsobiť požiare, ťažké popáleniny, poškodenie dýchacích ciest, zlyhanie orgánov a dokonca smrť. Libanonské úrady a HRW aj v minulosti obvinili Izrael z podpaľovania zalesnených oblastí a poľnohospodárskej pôdy na juhu krajiny bombardovaním bielym fosforom.

Foto: TASR/AP

Tieto incidenty, vrátane iných v rokoch 2023 a 2024 v pohraničných oblastiach na juhu Libanonu, „ohrozili civilistov a prispeli k vysídľovaniu civilistov,“ uviedla HRW. Libanon bol pred týždňom, 2. marca, zatiahnutý do regionálnej vojny útokom proiránskeho militantného hnutia Hizballáh na Izrael, čo vyvolalo masívnu odvetu.

Odvtedy izraelská armáda opakovane vyzýva obyvateľov, aby sa okamžite evakuovali z veľkej časti južného Libanonu, kde žijú státisíce civilistov. Bejrút vo februári obvinil Izrael, že na libanonskej strane spoločnej hranice urobil postreky kontroverzným herbicídom glyfosát. V súvislosti s tým úrady vyjadrili obavy z dlhodobého poškodenia poľnohospodárskej pôdy i ohrozenia obyvateľstva.

