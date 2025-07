Ľuďom sa objavujú na tričkách záhadné malé dierky a netušia, ako vznikajú: Prekvapí vás, čo ich môže spôsobovať

Už sa vám stalo, že ste na svojom obľúbenom tričku spozorovali skupinu malých dierok a ani len netušíte, odkiaľ sa vzali? S veľkou pravdepodobnosťou, áno. No zamysleli ste sa niekedy bližšie nad tým, čo ich spôsobilo?

Či veríte alebo nie, aj takáto maličkosť dokáže niektorým ľuďom poriadne vŕtať v hlave. Na Reddite sa objavilo vlákno, ktorého autor sa pýta, ako takéto poškodenie opraviť. „Na mojom obľúbenom tričku sa spravili malé dierky v oblasti okolo pásu. Je pritom úplne nové, vôbec netuším, ako sa tam vzali,“ opísal a priznal, že to nie je prvé tričko, kde sa dierky objavili, dokonca na tom istom mieste.

V komentároch sa rozbehla búrlivá diskusia a ľudia priznali, že sa to deje aj im. „Toto sa stalo aj viacerým mojim tričkám! Myslela som si, že mi už šibe, lebo som netušila, odkiaľ tie dierky sú. Neviem, ako to opraviť, ale snažím sa tie tričká nosiť s nohavicami, do ktorých si ich vpredu zastrčím, aby to nebolo vidno.“

Dôvodov môže byť viac

Ako jednu z príčin spomenuli trenie opaska, gombíka či bezpečnostného pása v aute, ktoré môže vyústiť až v takéto následky a práve zastrčenie do nohavíc môže pomôcť im predchádzať. Ďalšou teóriou je, že tieto malé dierky môže spôsobovať práčka alebo sušička, ak sa v nej o niečo zachytávajú, alebo dokonca kobercové chrobáky — drobné čierne chrobáčiky, ktoré dokážu takýmto spôsobom ničiť látky.

A riešenie? Asi nikoho neprekvapí, že to najjednoduchšie, čo môžete v takejto situácii urobiť, je chytiť ihlu a niť a dierky zašiť. Na internete nájdete množstvo návodov, ako na to, aby bolo šitie čo najnenápadnejšie. Takže tričko, ktoré máte radi, nemusíte nutne vyhadzovať, stačí malá oprava a môžete ho nosiť spokojne ďalej.