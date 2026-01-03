Ľudia vešajú periny vonku v mraze: Sľubujú si od toho zázračné účinky, veda má iný názor

Foto: Screen TikTok (sejsejlija)

Zuzana Veslíková
Niektoré veci robíme, aj keď úplne nefungujú.

Ak bývate na dedine alebo ste ako deti chodievali na vidiek za babkou a dedkom, možno aj vám sa v hlave uchovala spomienka na vyvešané periny a vankúše kade-tade po plotoch. My sme to robili, aj keď nám nikto nikdy nevysvetlil, prečo vlastne. Ako sme vďaka videám na sociálnych sieťach zistili, podobný zvyk funguje v Škandinávii. 

Istá Cecilia Blomdahl, ktorá má na TikToku 3 milióny sledujúcich, ešte v roku 2023 zverejnila video, v ktorom sa podelila so svojím spánkovým trikom. Priznala, že naň nedá dopustiť.

@sejsejlija I sweaaaaaar by this sleep hack 🤝🌛 #svalbard #longyearbyen #polarday #sleephack ♬ dandelions – lofi – Jaden Christy & its‘ okay

Ukázala v ňom, ako vešia svoje periny a posteľnú bielizeň vonku, a to aj napriek tomu, že sú vo Svalbalde, kde žije, tuhé teploty. Vysvetlila, že v noci, keď spíme, tak sa dosť potíme a práve tento hack má našej posteli prinavrátiť sviežosť.

Ako doplnil vedecký portál IFLScience, niektorí ľudia dokonca tvrdia, že vetranie perín na čerstvom vzduchu vonku môže zabiť baktérie, ktoré sa v nich nachádzajú, buď pod vplyvom chladu alebo vďaka ultrafialovému žiareniu zo slnka. Ak ste o fámach počuli a veríte im, asi vás sklameme.

Veda tvrdí niečo iné

Pravdou je, že väčšina baktérií pri teplotách pod bodom mrazu neumiera, aj keď ich môžu na chvíľu „zmraziť“. No keď svoje paplóny prinesiete späť do tepla, tento účinok sa vytratí. Povery o ultrafialovom žiarení nie sú pravdivé, keďže jeho väčšinu odfiltruje atmosféra.

Preto ak chcete vyhubiť baktérie usídlené vo vašej posteľnej bielizni, perte ju na vysokých teplotách a sušte v sušičke.

Robia to viacerí

Rada Cecilie však mnohých zaujala, no veľa ľudí priznalo, že vyskúšať ju v ich geografických podmienkach nie je možné, pretože by sa im paplóny vrátili dnu ešte vlhkejšie alebo plné hmyzu. No niektorí, ktorí tento trik poznajú, sú presvedčení o tom, že benefity skutočne má.

„Zabíja roztoče a pomohlo mi to s astmou. Robím to aj s vankúšmi, plyšovými hračkami a nábytkom,“ stojí v jednej z množstva reakcií pod videom. „Moja mama to robievala vo Veľkej Británii a nikdy som ju nespochybňovala,“ dodala iná komentujúca.

Aj keď vetranie paplónov žiadne zázračné účinky podľa vedy nemá, ak sa vám spí lepšie, keď majú nádych čerstvosti, vyskúšajte to. Len pozor, ak trpíte sezónnymi alergiami.

