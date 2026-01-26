Ľudia protestovali, zrazu do nich udrel blesk: Vo veľkom dave sa zranilo takmer 90 demonštrantov

Reprofoto: X/Dieyme Vasconcelos 🇧🇷

Nina Malovcová
TASR
Blesk udrel do davu, zranených je takmer 90 osôb.

Blesk udrel v nedeľu do ľudí zhromaždených na politickom podujatí v Brazílii, uviedli tamojšie médiá s odvolaním sa na zdroje hasičov. Ošetriť museli dovedna 89 osôb, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.

Po zásahu bleskom na podujatí v hlavnom meste Brazília hospitalizovali 47 zranených, pričom stav 11 z nich je vážny. Okrem toho zaznamenali aj viacero prípadov nervového zrútenia.

Incident sa stal počas demonštrácie za prepustenie exprezidenta

K incidentu došlo počas nepriaznivého počasia na námestí Praça do Cruzeiro v brazílskom hlavnom meste, kde sa zhromaždili tisícky stúpencov väzneného exprezidenta Jaira Bolsonara, aby demonštrovali za jeho prepustenie. Podujatie zorganizoval brazílsky poslanec Nikolas Ferreira.

Bolsonaro si od novembra minulého roka odpykáva väzenský trest vo výške viac než 27 rokov za pokus o prevrat v krajine, pripomína DPA. Na videozáznamoch z podujatia je vidieť ľudí, ako stoja s dáždnikmi opretí o kovové plotenie počas silného dažďa. Následne je počuť zvuk podobný hromu, pričom sa niekoľko ľudí zrúti a zachytia ich ostatní. Na miesto boli privolaní záchranári a hasiči.

