Ľudia protestovali, zrazu do nich udrel blesk: Vo veľkom dave sa zranilo takmer 90 demonštrantov

Blesk udrel v nedeľu do ľudí zhromaždených na politickom podujatí v Brazílii, uviedli tamojšie médiá s odvolaním sa na zdroje hasičov. Ošetriť museli dovedna 89 osôb, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.
Po zásahu bleskom na podujatí v hlavnom meste Brazília hospitalizovali 47 zranených, pričom stav 11 z nich je vážny. Okrem toho zaznamenali aj viacero prípadov nervového zrútenia.
#BREAKING : Lightning strike hits crowd of protesters in Brazil injuring more than 70 people#Brazil #Strike #Lightning #protestors #injured #crowd pic.twitter.com/anxdcWEDFY
— mishikasingh (@mishika_singh) January 26, 2026
Incident sa stal počas demonštrácie za prepustenie exprezidenta
K incidentu došlo počas nepriaznivého počasia na námestí Praça do Cruzeiro v brazílskom hlavnom meste, kde sa zhromaždili tisícky stúpencov väzneného exprezidenta Jaira Bolsonara, aby demonštrovali za jeho prepustenie. Podujatie zorganizoval brazílsky poslanec Nikolas Ferreira.
🚨 URGENTE | Raio cai perto do trio da Praça do Cruzeiro, onde será o final da caminhada do Nikolas Ferreira, algumas pessoas foram atingidas.
Vamos orar! O inimigo só se levanta para cair 🙏🏼 pic.twitter.com/BAC1P5RjWU
— Dieyme Vasconcelos 🇧🇷 (@dieyme22) January 25, 2026
Bolsonaro si od novembra minulého roka odpykáva väzenský trest vo výške viac než 27 rokov za pokus o prevrat v krajine, pripomína DPA. Na videozáznamoch z podujatia je vidieť ľudí, ako stoja s dáždnikmi opretí o kovové plotenie počas silného dažďa. Následne je počuť zvuk podobný hromu, pričom sa niekoľko ľudí zrúti a zachytia ich ostatní. Na miesto boli privolaní záchranári a hasiči.
