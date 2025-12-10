Ľudia oslavovali, zrazu sa na nich zrútila budova. Hlásia desiatky mŕtvych, vrátane žien a detí

Miestni obyvatelia tvrdia, že budovy nespĺňali stavebné normy.

Zrútenie dvoch budov, ku ktorému došlo v noci na stredu v severomarockom meste Fez, si vyžiadalo najmenej 22 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o najtragickejší incident tohto druhu v krajine za posledné roky.

Medzi mŕtvymi sú aj ženy a deti. Zranených bolo 16 ľudí.

Miestni obyvatelia pre AFP uviedli, že budovy nespĺňali stavebné normy – v tejto štvrti sa povoľujú len dvojpodlažné stavby, no obe zrútené budovy mali po štyri poschodia.

Prokuratúra uviedla, že v jednej z budov sa v čase jej zrútenia konala rodinná oslava, druhá bola neobývaná. Úrady začali vyšetrovanie, aby „určili skutočné príčiny“ tragédie.

Podľa regionálneho veliteľa civilnej ochrany Abdal Azíza Mašmašu boli záchranné práce ukončené v stredu popoludní.

Tragédia sa odohrala vo štvrti, kam sa mali presídliť rodiny z chudobných predmestí.

Viditeľné problémy s budovami v krajine

Z predbežných informácií vyplýva, že budovy boli postavené v roku 2006. Podľa štátnej televízie SNRT mali obe budovy dlhodobo viditeľné trhliny. Správca budov však neprijal žiadne opatrenia.

Tragédia sa odohrala v čase, keď aj samotné marocké úrady uznávajú rozsah problému. V januári štátny tajomník na ministerstve výstavby Adib bin Íbrahím uviedol, že približne 38 800 budov v krajine je zaradených do kategórie „ohrozené zrútením“.

Vo viacerých veľkých mestách – Casablance, Marrákeši, Tangeri či Fese – zrútenia budov v uplynulých rokoch poukázali na zraniteľnosť starého bytového fondu, často postaveného bez dodržania noriem odolnosti pri zemetrasení alebo zle udržiavaného.

