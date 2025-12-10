Ľudia nahlasujú, že sa im pod nohami trasie zem: Česko zasiahla séria zemetrasení, ani zďaleka nie je po všetkom

Nina Malovcová
Západné Česko zasiahla vlna zemetrasení, najnovšie otrasy presiahli magnitúdu 2,6.

U našich česky hovoriacich susedov sa v uplynulých dňoch opäť pohla zem. Chebsko a Sokolovsko zažívajú ďalšiu výraznú seizmickú vlnu, ktorá sa začala ešte v novembri a pokračuje aj teraz v decembri. Otrasy sú citeľné najmä v noci a viaceré z nich presiahli magnitúdu dva, čo už dokáže postrehnúť veľká časť obyvateľov.

Podľa údajov Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied, o ktorých píše CT24, bolo doteraz zaznamenaných jedenásť zemetrasení silnejších než magnitúda dva. Ide o hodnoty, ktoré pre tento región nie sú ničím výnimočné, no odborníci upozorňujú, že aktuálny roj patrí k výraznejším za posledné roky.

Najnovšie otrasy presiahli magnitúdu 2,6

V posledných dňoch automatické stanice zachytili viacero nových otrasov. Jedným z nich bolo pondelkové popoludňajšie zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 2,65 a ohniskom v hĺbke približne desať kilometrov. Seizmológovia zároveň zaznamenali posun epicentier o zhruba dva kilometre severným smerom, pod obec Černá. Tento posun naznačuje, že energia sa v regióne uvoľňuje na rôznych menších zlomoch.

Geofyzikálny ústav už prijal 140 hlásení od obyvateľov, ktorí zachytili chvenie pôdy alebo počuli hlasné dunenie. Zvukový prejav je pre túto oblasť typický a často pôsobí ešte rušivejšie než samotný otras. Najmä počas nočných hodín je dunenie výrazné a ľudí neraz vyruší zo spánku.

Ďalšie otrasy nie sú vylúčené

Seizmológovia budú prípadnú aktivitu naďalej monitorovať. Obyvatelia môžu každý zaznamenaný otras nahlásiť cez online formulár Geofyzikálneho ústavu, ktorý vďaka hláseniam dokáže lepšie mapovať priebeh roja. Keďže zem sa v tejto oblasti ozýva už niekoľko týždňov, nie je vylúčené, že chvenie pôdy sa objaví aj v najbližších dňoch.

