Ľudia chcú, aby ho otvorili: Schátrané kúpalisko dostane po 10 rokoch druhú šancu. Na opravy prispeje aj vláda

Obec Klenovec v okrese Rimavská Sobota by chcela zachrániť a opätovne sprevádzkovať schátrané kúpalisko. Na čiastočnú obnovu bazénov samospráva získala 40 000 eur, dotáciu vláda schválila na svojom júnovom výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote. Ďalšie zdroje bude samospráva hľadať na technológiu na ohrev vody či nové sociálne zariadenia. Pre TASR to uviedla starostka obce Katarína Pribilincová.

Kúpalisko v Klenovci sa nachádza na východnom okraji obce v blízkosti niekoľkých bytoviek, naposledy bolo podľa starostky v prevádzke pred asi desiatimi rokmi. O obnovenie kúpaliska je podľa jej slov záujem aj medzi obyvateľmi obce, v ktorej žije približne 3000 ľudí. „Letá sú čoraz dlhšie a horúcejšie. Zasypať alebo zrušiť ho by bola veľká škoda,“ uviedla Pribilincová. Obnovu kúpaliska by obec rada financovala z externých zdrojov.

Postavili ho v polovici 50. rokov

Prvú dotáciu získala po výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote, 40 000 eur je určených na olaminátovanie bazénov. „Určite bude treba ešte hľadať zdroje na to, aby voda bola ohrievaná, určite bude treba spraviť aj nové sociálne zariadenia,“ skonštatovala starostka. Ako dodala, v súčasnosti nie je možné povedať, kedy by mohlo byť kúpalisko opäť v prevádzke, práce financované zo štátnej dotácie by však radi realizovali budúci rok.

Kúpalisko v Klenovci bolo vybudované v polovici minulého storočia, v areáli sa nachádza plavecký a detský bazén. Voda v bazénoch bola v minulosti ohrievaná prostredníctvom solárnych panelov, pôvodnú technológiu však pre zlý technický stav už samospráva nebude môcť využiť.