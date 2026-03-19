Ľudia čakajú pred predajňou v dlhom rade. Ikonická značka otvorila prvý obchod v metropole východu

Foto: Facebook (Victoria's Secret)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Po dvoch bratislavských predajniach sa populárna značka rozšírila do ďalšieho slovenského mesta.

Populárna spodná bielizeň, kozmetika či nezabudnuteľné módne prehliadky s poprednými svetovými modelkami. Značku Victoria’s Secret poznajú ľudia po celom svete a vlani započala dvoma bratislavskými predajňami aj slovenskú expanziu. Do portfólia kamenných prevádzok najnovšie pribudla tá v Košiciach.

O príchode Victoria’s Secret na Slovensko sme vás prvý raz informovali ešte počas minuloročného februára, pobočka sa napokon otvorila koncom apríla. Domovom prvej predajne sa stalo nákupné centrum Nivy, v ktorom sa na otváračke zišlo množstvo ľudí vrátane viacerých populárnych osobností. Druhá pobočka otvorila svoje brány v bratislavskom Auparku.

Vo štvrtok 19. marca napokon značka premiérovo otvorila aj v Košiciach – taktiež v obchodnom centre Aupark.

Na mieste čakali desiatky zákazníkov

Ako z informácií, ktorými disponujeme, vyplýva, na mieste sa už od ranných hodín zdržiavali skupinky nedočkavých zákazníkov, ktorí chceli do novej predajne vstúpiť medzi prvými. Nákupné centrum zároveň na sociálnych sieťach zverejnilo zábery, z ktorých je vidieť dlhý rad tvorený desiatkami ľudí. Súčasťou slávnostného otvorenia je aj sprievodný program.

Victoria’s Secret týmto otvorením zároveň naznačila, že jej tuzemské plány neboli fixne naviazané iba na hlavné mesto a môže mať ambície pozrieť sa do viacerých slovenských lokalít.

Reprofoto: Instagram (victoriassecretslovakia)

Viac o značke

Značka má korene v USA a bola založená ešte v roku 1977 Royom Raymondom. V priebehu nasledujúcich rokov sa sieť obchodov rozrástla naprieč celou krajinou a už v 90. rokoch mala otvorených približne 350 predajní. Miliardové obraty a celosvetovú popularitu dozaista podporili aj notoricky známe módne prehliadky na čele s megapopulárnymi modelkami. Victoria’s Secret si tak vybudovala imidž luxusu a sexepílu, no čelila aj kritike za nereálne ideály krásy.

Spoločnosť sa v súčasnosti zameriava na predaj spodnej bielizne, ale tiež kozmetiky, módnych doplnkov či oblečenia. Len pre porovnanie, v Českej republike bola prvá predajňa otvorená ešte v roku 2023.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
