Ľudia boli na hokeji a zrazu začala streľba: Hlásia 3 obete a mnohých ranených

Foto: X/Nick Sortor

Lucia Mužlová
TASR
Incident zachytilo video.

Traja ľudia vrátane podozrivého útočníka zahynuli v pondelok pri streľbe počas mládežníckeho hokejového zápasu v severovýchodnej časti amerického štátu Rhode Island. Ďalších troch ľudí hospitalizovali v kritickom stave, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News.

„Zdá sa, že išlo o cielený čin, pravdepodobne pre rodinný spor,“ povedala policajná náčelníčka mesta Pawtucket Tina Goncalvesová. Podrobnosti o podozrivom ani vek obetí nespresnila, pravdepodobne však išlo o dospelé osoby.

Zaznelo 12 výstrelov

Vyšetrovatelia sa podľa nej naďalej snažia zrekonštruovať priebeh incidentu a vypočuť svedkov. Pred štadiónom bolo vidieť rodiny a mladých hokejistov ešte v dresoch, ako sa objímajú pred nástupom do autobusu, ktorý ich odviezol z miesta. Okolité cesty uzavreli, v oblasti zasahoval veľký počet policajtov a nad miestom prelietavali vrtuľníky.

Na zázname zo zápasu, ktorý koluje na sociálnych sieťach, je podľa agentúry AFP počuť najmenej 12 výstrelov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovská tragédia na Liptove: Autobus sa zrazil s kamiónom, vodič uhorel

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac