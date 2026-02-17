Ľudia boli na hokeji a zrazu začala streľba: Hlásia 3 obete a mnohých ranených

Traja ľudia vrátane podozrivého útočníka zahynuli v pondelok pri streľbe počas mládežníckeho hokejového zápasu v severovýchodnej časti amerického štátu Rhode Island. Ďalších troch ľudí hospitalizovali v kritickom stave, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News.
„Zdá sa, že išlo o cielený čin, pravdepodobne pre rodinný spor,“ povedala policajná náčelníčka mesta Pawtucket Tina Goncalvesová. Podrobnosti o podozrivom ani vek obetí nespresnila, pravdepodobne však išlo o dospelé osoby.
🚨 BREAKING UPDATE: A man kiIIed his wife and shot at least two of his children at a hockey game in Rhode Island, per Fox News
This is absolutely HORRIFIC
The shooter is deceased along with his wife, but the kids are reportedly hospitalized.
Pray for these kids tonight 🙏🏻 pic.twitter.com/hdVTwxbd9D
— Nick Sortor (@nicksortor) February 16, 2026
Zaznelo 12 výstrelov
Vyšetrovatelia sa podľa nej naďalej snažia zrekonštruovať priebeh incidentu a vypočuť svedkov. Pred štadiónom bolo vidieť rodiny a mladých hokejistov ešte v dresoch, ako sa objímajú pred nástupom do autobusu, ktorý ich odviezol z miesta. Okolité cesty uzavreli, v oblasti zasahoval veľký počet policajtov a nad miestom prelietavali vrtuľníky.
Na zázname zo zápasu, ktorý koluje na sociálnych sieťach, je podľa agentúry AFP počuť najmenej 12 výstrelov.
