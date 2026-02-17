Obrovská tragédia na Liptove: Autobus sa zrazil s kamiónom, vodič uhorel

V obci Liptovská Osada došlo k veľkej tragédii. Autobus, ktorý išiel z Poľska sa zrazil s kamiónom naloženým drevom. Vodič autobusu na mieste zomrel v plameňoch, niektorých cestujúcich previezli do nemocnice.
Ako informujú TV Noviny, vodičovi sa už život zachrániť nepodarilo, uhorel po nehode v autobuse, ktorý začal po náraze horieť. Väčšinu cestujúcich sa podarilo ošetriť na mieste, v autobuse bolo v čase nehody asi 30 cestujúcich.
Na mieste boli všetky záchranné zložky, ľudí evakuovali na obecný úrad do Liptovských Revúc. Cesta bola dočasne neprejazdná, na mieste bol aj posttraumatický tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Na miesto bolo vyslaných 16 príslušníkov HaZZ z Ružomberka, Martina i Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.
