Predstavitelia vlády si schválili výrazné zvýšenie platov. Premiér dostane mesačne viac ako 11-tisíc eur

Paušálne náhrady členov vlády, ktoré dostávajú navyše k svojmu platu, sa budú určovať novým spôsobom. Kým v minulosti boli stanovené pevnou sumou, po novom sa budú odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

V dôsledku toho sa oproti minulosti zvýšia. Vyplýva to z návrhu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý v utorok schválila vláda. Predseda vlády tak bude poberať paušálnu náhradu vo výške 4,5-násobku, podpredseda vlády získa 3,5-násobok a minister 3,1-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Priemerná mesačná mzda v 3. kvartáli minulého roka bola podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR 1 403 eur.

Vláda zvýšenie platov obhajuje

Podľa portálu Startitup by tak mal premiér vo forme paušálnych náhrad dostávať 5868 eur, oproti pôvodným 1 200 eurám. Na spomínané paušálne náhrady sa navyše nevzťahujú dane. Premiér by tak mal spolu so základnou mzdou (4 590 eur) a funkčným príplatkom (746 eur) po novom zarábať viac ako 11 200 eur. V prípade podpredsedov vlády sa táto suma pohybuje na úrovni 9 652 eur a ministri dostanú mesačne 8 632 eur.

Vláda v schválenom uznesení zdôraznila, že naposledy boli paušálne náhrady určené ešte v roku 2001 a nezodpovedajú tak reálnej ekonomickej a finančnej situácii, ako aj výrazne zvýšeným požiadavkám na prácu členov vlády. Pravidelne pritom absolvujú výjazdové rokovania kabinetu, nemajú nárok na žiadne náhrady pri tuzemských cestách a všetky náklady spojené s ubytovaním a stravovaním si tak hradia z paušálnych náhrad.

Vláda v materiáli tiež pripomenula, že na základe zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov patrí členovi vlády plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca Národnej rady (NR) SR, čím sa zvýrazňuje vyššia miera politickej a právnej zodpovednosti člena vlády v porovnaní s poslancom.

Kabinet tiež podľa uznesenia nemôže niesť politickú zodpovednosť za hospodárenie predchádzajúcich vlád, pričom práve kvôli nehospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami predchádzajúcimi vládami došlo v minulom roku vzhľadom na pravidlá dlhovej brzdy k zníženiu platov členov vlády.

„Vláda plne rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Zároveň však chce naplniť účel zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, v ktorom sa pri platovom ohodnotení člena vlády zvýrazňuje jeho vyššia miera politickej a právnej zodpovednosti v porovnaní s poslancom NR SR. Preto vláda uznesením navrhuje nové určenie paušálnych náhrad pre členov vlády,“ vysvetlil kabinet s tým, že to považuje za dočasné riešenie odmeňovania členov vlády.