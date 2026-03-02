Lety sú pripravené, rozhodne bezpečnostná situácia: Konflikt na Blízkom východe už zvyšuje ceny ropy, tvrdí Fico

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Premiér zároveň upozornil, že nebezpečne eskaluje situácia okolo ropy.

Len čo sa otvorí letová zóna, budeme posielať lety pre občanov SR na Blízkom východe, ktorí o to prejavia záujem. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD). Deklaroval, že SR dáva v tejto súvislosti dohromady prostriedky a pripravuje lietadlá.

Máme obrovské množstvo ľudí v zahraničí, ktorí vycestovali za dovolenkami, ale aj za prácou v oblasti, ktorá je dnes pod veľkým tlakom vojnového konfliktu. Dávame dohromady prostriedky, pripravujeme lietadlá, letecké spojenia. Akonáhle sa nám otvorí letová zóna, budeme posielať lety, a teda budeme postupne sťahovať tých občanov, ktorí o to prejavia záujem,“ informoval predseda vlády.

Ministerstvo vnútra je pripravené

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) pre TASR priblížil, že vyše 2500 občanov SR sa nachádza v Dubaji, niekoľko desiatok tiež v Katare a Bahrajne, a množstvo Slovákov je i v Ománe. „Časť z nich určite príde po vlastnej osi vtedy, keď sa otvorí nebo pre lety, ale časť z nich bude mať problém, lebo sú uviaznutí, a týchto by mal repatriovať štát,“ doplnil.

Foto: Facebook/Matúš Šutaj Eštok

Deklaroval, že len čo sa otvorí letová zóna, celá letka Ministerstva vnútra SR je pripravená pomôcť. Šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) už v pondelok avizoval prípravu troch repatriačných letov. „Keď sa začnú repatriačné lety, tak ich bude toľko, koľko ich bude treba. Tu sa nemôžeme pozerať na to, čo tento let stojí. Treba sa pozerať na to, že títo občania nebudú mať inú možnosť sa vrátiť domov,“ povedal Raši pre TASR.

Konflikt zvyšuje ceny ropy

Dodal, že zatiaľ nemá informáciu o tom, že by v súvislosti s dianím na Blízkom východe mala zasadať Bezpečnostná rada SR. „Keď ju bude zvolávať, bude ju zvolávať predseda vlády Slovenskej republiky, ale k dnešnej hodine ešte zvolaná rada nebola,“ priblížil. Premiér zároveň upozornil, že nebezpečne eskaluje situácia okolo ropy.

„Ako došlo k zastaveniu dodávok z východu, opäť tu vidíme ďalšie problémy v oblasti vojnového konfliktu. Toto všetko tlačí na rast ceny ropy,“ priblížil s tým, že aktuálne ide o nárast ceny ropy na úrovni sedem až desať percent.

Údery USA a Izraela vyvolali odvetu

Spojené štáty a Izrael v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.

Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.

