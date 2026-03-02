Slovenské mesto dostane novú 25-poschodovú výškovú budovu: Zbúrajú kvôli nej obchod s potravinami

Novou výškovou dominantnou Trnavy bude 80 metrov vysoká rezidenčná veža na Spartakovskej ulici, ktorú doplní nižšia zástavba. Projekt prinesie bývanie, služby pre každodenný život aj kvalitné verejné priestory. Jeho finálna podoba vzíde z architektonickej súťaže, do ktorej sú pozvaní renomovaní architekti. Za projektom stojí developer United Real Estate, ktorý v Trnave stavia novú mestskú štvrť Cukrovar.
Spoločnosť získala pozemok od mesta minulý rok za viac ako 7,1 milióna eur. Nový projekt ráta s výstavbou približne 80-metrovej budovy s 25 podlažiami, v ktorej vznikne predbežne 240 bytov. Projekt podľa United Real Estate reaguje na rastúci dopyt po mestskom bývaní v Trnave a snaží sa ponúknuť alternatívu k rozširovaniu mesta do okolitých polí a satelitov.
Finálna podoba je ešte nejasná
„Územný plán umožňuje postaviť výškovú budovu len na tomto mieste, čo sme brali ako výzvu. Doteraz sme stavali do šírky, teraz chceme stavať aj do výšky. Zároveň si uvedomujeme svoju zodpovednosť a robíme všetko preto, aby na novú výškovú dominantu mesta mohli byť Trnavčania naozaj hrdí,” hovorí Karol Šebo, CEO spoločnosti United Real Estate.
Súčasťou projektu bude aj občianska vybavenosť v parteri zameraná na každodenné potreby obyvateľov. Developer rokoval už aj s reťazcom BILLA , ktorý má na pozemku svoju predajňu, o prípadnom pokračovaní predajne v rámci nového bytového domu, ale táto otázka je zatiaľ otvorená. Finálna podoba výškovej budovy a ďalších objektov vzíde z urbanisticko-architektonickej súťaže.
„Projekt Spartakovská má potenciál stať sa jedným zo symbolov modernej Trnavy. Architektonická súťaž s účasťou špičkových ateliérov je pre nás kľúčová, aby sme získali riešenie, ktoré bude rešpektovať charakter mesta a zároveň mu prinesie novú dominantu. Záleží nám na Trnave a chceme v nej pôsobiť dlhodobo, preto nehľadáme rýchle riešenia, naopak, len do samotnej do architektonickej súťaže investujeme vyše 220-tisíc eur,“ vysvetľuje Martin Vinarčík, konateľ United Real Estate.
Oslovených bolo osem renomovaných ateliérov zo Slovenska, vrátane držiteľov ocenení za architektúru CE ZA AR. Cieľom je nájsť architektonické riešenie, ktoré bude kvalitné, nadčasové a originálne. Na celú súťaž bude dohliadať aj Slovenská komora architektov.
Výsledky súťaže sa očakávajú v druhej polovici tohto roka. Predpokladaný začiatok výstavby je orientačne v roku 2029, postupovať sa bude po etapách. Presné termíny budú známe po ukončení architektonickej súťaže a povoľovacích procesov. Verejnosť bude o spoločnosť o jednotlivých fázach projektu priebežne informovať.
