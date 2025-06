Leto je tu, konečne bude +30 °C: Zažívame ale doslova ticho pred búrkou, poobede príde prudká zmena

Pondelok prinesie teplo, dusno a na mnohých miestach aj výrazné zhoršenie počasia. Slovensko čakajú búrky, ktoré môžu byť mimoriadne silné, a to najmä v podvečerných a nočných hodinách. Do našej oblasti totiž postúpi od západu studený front, ktorý prinesie výraznú zmenu.

Podľa informácií iMeteo sa večer nad Rakúskom sformuje búrkový systém, ktorý má potenciál zasiahnuť predovšetkým západné a severné časti Slovenska. Okrem silných zrážok hrozí aj výrazná blesková aktivita a vietor s rýchlosťou až do 100 kilometrov za hodinu.

Čaká nás veľmi teplý a vlhký deň

Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), pondelok odštartoval prevažne malou až prechodne zväčšenou oblačnosťou. Postupne však od západu pribudne ďalšia oblačnosť a najmä večer môžu viaceré regióny zasiahnuť intenzívne prehánky a búrky.

Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj silnejšie javy, ktoré môžu priniesť zrážky až do 40 milimetrov. Denné teploty sa vyšplhajú na 27 až 32 stupňov, na severe miestami okolo 25 stupňov. Vo výške 1500 metrov očakávajú meteorológovia približne 16 stupňov Celzia. SHMÚ zároveň upozorňuje na možný výskyt hmly v ranných hodinách a dusno počas dňa.

Popoludní sa začnú objavovať prvé búrky, a to najmä v severnej polovici územia, predovšetkým v Žilinskom kraji. Tie však budú len predzvesťou večernej vlny búrok, ktorá by mohla mať omnoho silnejší charakter. Okolo 20. hodiny by sa mal nad Rakúskom sformovať rozsiahly búrkový systém, ktorého ďalší postup bude kľúčový pre vývoj večerného počasia u nás.

Dva možné scenáre, ako sa bude situácia vyvíjať

Meteorológovia v súčasnosti pracujú podľa iMeteo s dvoma hlavnými scenármi. Prvý predpokladá, že systém bude smerovať viac severozápadne a Slovensko zasiahne len okrajovo, najmä v oblasti Kysúc a severozápadu krajiny. Druhý variant, ktorý aktuálne považujú odborníci za pravdepodobnejší, predpokladá, že búrkový systém sa bude pohybovať priamo cez Slovensko. Tento vývoj očakávajú aj meteorologické modely Aladin a ICON-D2.

Ak sa druhý variant naplní, Slovensko večer a v noci zasiahnu veľmi silné búrky. Tie budú sprevádzané prívalovým dažďom, vysokou bleskovou aktivitou a najmä silným vetrom, ktorého nárazy môžu prekročiť hranicu 100 kilometrov za hodinu. Búrkový systém by mal byť okolo 21. hodiny pri Viedni a okolo 22. hodiny už pri hraniciach so Slovenskom. Po tejto hodine sa očakáva jeho postup do západnej časti územia.

Večer radšej sledujte oblohu a výstrahy

Meteorológovia odporúčajú obozretnosť a odporúčajú sledovať aktuálny vývoj situácie. Výstrahy môžu byť v priebehu dňa aktualizované. V prípade postupu búrkového systému cez Slovensko sa treba pripraviť aj na výpadky elektriny, obmedzenia v doprave a riziko poškodenia majetku.