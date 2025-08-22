Letné dobrodružstvo ešte nekončí, osviežte sa na vodných atrakciách vo Familyparku

Leto je stále v plnom prúde a horúce dni kričia po osviežujúcej vodnej zábave.

Ak ste už prešli všetky kúpaliská či jazerá a túžite po novom zážitku, máme pre vás skvelý tip! Len hodinu od Bratislavy na vás čaká vzrušujúci letný program v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.

Uniknite horúčave na vlnách zábavy

Familypark je známy svojou magickou atmosférou a štyrmi tematickými zónami, ktoré nadchnú všetky vekové kategórie. Na Gazdovskom dvore nájdete Vodný svet s osviežujúcimi fontánami, vodnými vírmi a vodnými delami, ktoré zaručene schladia a pobavia celú rodinu. Odvážnejší návštevníci si tu prídu na svoje na 17-metrov vysokej vodnej šmykľavke Bobrí hrad. Na skutočných dobrodruhov zase čaká Krokodília dráha na Dobrodružnom ostrove, na ktorej plavba po vodnom kanáli vyvrcholí vzrušujúcim spustením dole akvaduktom. Nezabudnite sa zatúlať aj do Rozprávkového lesa, kde obľúbené rozprávkové postavičky ožívajú v životnej veľkosti. Alebo navštívte Filippov zážitkový hrad a nechajte sa vyniesť do závratnej výšky na obrovskej hojdačke Azurgo. Okrem množstva atrakcií park vyniká aj príjemným prostredím obklopeným zeleňou, ktoré vytvára ideálne miesto na rodinný oddych a spoločne strávený čas.

Letom sa zábava nekončí

Hoci všetci milujeme slnečné letné dni, aj príchod jesene, keď park zafarbí paleta červeno-zlatých farieb, so sebou prináša nezameniteľnú atmosféru. Jeseň je ideálnym časom na objavovanie zákutí parku v pokojnejšom tempe, s menším davom návštevníkov a s kratšou čakacou dobou na atrakcie. Navyše, od 24. do 28. septembra sa vo Familyparku koná špeciálna akcia Winter Kids Days, počas ktorej si môžu voľný narodeninový vstup uplatniť aj deti, ktoré oslavujú narodeniny medzi 4. novembrom a 4. aprílom – teda v období, keď je park zatvorený. Voľný narodeninový vstup platí pre všetky deti do 14 rokov. Stačí sa preukázať občianskym preukazom (e-karta alebo pas) na kontrolnom bode pred hlavným vchodom.Vodný svet.

Pripravte si tekvice a strašidelné kostýmy

Keď dni tmavnú a pod nohami šuštia listy, Familypark sa premieňa na čarovnú ríšu plnú strašidiel, tekvíc, svetielok a kúziel. Od polovice októbra až do začiatku novembra tu zažijete jedinečné dobrodružstvo s nádychom tajomna, štipkou napätia a poriadnou dávkou zábavy. Tešiť sa môžete na kúzelnícku šou, maľovanie na tvár, akrobatické vystúpenia a zábavnú šou pre deti s kocúrom Filippom. Chýbať nebudú ani strašidelné domy so živými hercami, z ktorých nik neodíde bez poriadnych zimomriavok.

Halloween vo Familyparku potrvá celý týždeň od 24. októbra do 2. novembra. No už cez víkend 17. až 19. októbra sa môžete naladiť na strašidelnú atmosféru na špeciálnej Halloweenskej warm-up párty. Pripravte si kostým, nazbierajte odvahu a nechajte sa vtiahnuť do sveta zábavy a fantázie, kde sa každá návšteva mení na čarovnú spomienku. Halloween vo Familyparku.

