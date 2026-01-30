LESY Slovenskej republiky budú mať nového šéfa: Takáčov rezort zverejnil výsledok výberového konania

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Štátny podnik LESY SR čaká zmena vedenia.

Výberové konanie na post generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky vyhral Boris Gregor, ktorý je v súčasnosti poverený vedením ekonomického úseku spoločnosti. Gregor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia a ekonomiky, ktoré získal vo verejnom aj súkromnom sektore, uviedlo v piatok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Okrem iného pôsobil aj ako podpredseda Protimonopolného úradu SR. „Do výberového konania boli prihlásení a pozvaní traja kandidáti. Na základe výsledkov výberového konania výberová komisia navrhla ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardovi Takáčovi (Smer-SD) vymenovať Borisa Gregora za generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR, štátny podnik,“ uviedol rezort pôdohospodárstva.

Kto je Boris Gregor

Gregor je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a počas svojej profesijnej kariéry pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. Dlhodobo sa venuje strategickému riadeniu, zefektívňovaniu procesov a nastavovaniu stabilného fungovania organizácií. Vo funkcii by mal nahradiť povereného generálneho riaditeľa Juraja Marka.

