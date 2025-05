Len 16,50 eura na noc a čvachtanie v mori: Našli sme bláznivo lacné letenky do obľúbenej destinácie, ste tu za 140 minút

Ak ešte stále premýšľate, kam vyraziť na dovolenku k moru a neviete sa rozhodnúť, možno vám v tom pomôžeme. Našli sme lacné letenky na populárny ostrov, kde si užijete horúce slnečné lúče aj nádherné pláže. A vycestovať za pár šupov môžete už v júni.

Ceny jednosmerných leteniek na budúci mesiac na Maltu začínajú na príjemných 32 eurách. Konkrétne sa za túto sumu letí 10. 6. nízkonákladovkou Ryanair priamo z Bratislavy a let trvá 2 hodiny a 20 minút.

Ak vyrazíte v tento dátum, najlacnejšie spiatočné letenky aktuálne nájdete za 68 eur. Na Malte vďaka nim strávite 9 nocí, no treba rátať s tým, že aj keď je odlet z Bratislavy, späť sa prilieta do Viedne. Keďže tieto dve mestá nie sú od seba veľmi vzdialené, nie je to žiadny problém. Dokonca ani v prípade, že sa chcete dopraviť na letisko autom.

Ubytovanie od pár eur na noc

Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania na Malte v tomto termíne a najlacnejšiu dvojlôžkovú izbu so spoločnou kúpeľňou našli len za 33 eur na noc pre dve osoby, čo vychádza na 16,50 na jedného. Ceny hotelov začínajú na 68 eurách, teda 34 eurách na osobu.

Samozrejme, ak preferujete luxus a kvalitné služby, máte tu tiež z čoho vyberať, no ceny sa v tom prípade šplhajú vyššie.