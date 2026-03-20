Lekári neverili vlastným očiam, Slovák vykašľal niečo nechutné: Pacient sa sťažoval na tlak na hrudi

Na kardiologickej klinike v Nitre riešili lekári pacienta s podozrením na zlyhávanie srdca. Muž sa sťažoval na dýchavičnosť či tlak na hrudníku, čo sú typické príznaky, ktoré často smerujú práve k problémom so srdcom. To, čo však nasledovalo, prekvapilo zrejme každého.
Pacient začal kašľať a napokon vykašľal parazita s názvom Ascaris lumbricoides (škrkavka detská). O neuveriteľnom prípade informuje doktor Libor Gombala na Facebooku. „Tento parazit bežne napáda tráviaci trakt, no v niektorých prípadoch môže počas svojho vývojového cyklu migrovať cez krvný obeh do pľúc. Odtiaľ sa môže dostať do dýchacích ciest a byť vykašľaný,“ dodal.
Prevencia je kľúčová
Práve migrácia cez pľúca môže podľa neho vyvolať kašeľ, dýchavičnosť či tlak na hrudníku a tým pripomínať kardiologické ochorenie. „Prevencia a včasná diagnostika sú však stále kľúčové. Nezanedbávajte príznaky ako dýchavičnosť, tlak na hrudníku či pretrvávajúci kašeľ – vždy je dôležité ich odborne vyšetriť,“ doplnil lekár.
