Lekári neverili vlastným očiam, Slovák vykašľal niečo nechutné: Pacient sa sťažoval na tlak na hrudi

Foto: Facebook - Kardiotech - MUDr. Libor Gombala

Roland Brožkovič
Parazit môže pripomínať kardiologické ochorenie.

Na kardiologickej klinike v Nitre riešili lekári pacienta s podozrením na zlyhávanie srdca. Muž sa sťažoval na dýchavičnosť či tlak na hrudníku, čo sú typické príznaky, ktoré často smerujú práve k problémom so srdcom. To, čo však nasledovalo, prekvapilo zrejme každého.

Pacient začal kašľať a napokon vykašľal parazita s názvom Ascaris lumbricoides (škrkavka detská). O neuveriteľnom prípade informuje doktor Libor Gombala na Facebooku. „Tento parazit bežne napáda tráviaci trakt, no v niektorých prípadoch môže počas svojho vývojového cyklu migrovať cez krvný obeh do pľúc. Odtiaľ sa môže dostať do dýchacích ciest a byť vykašľaný,“ dodal.

Prevencia je kľúčová

Práve migrácia cez pľúca môže podľa neho vyvolať kašeľ, dýchavičnosť či tlak na hrudníku a tým pripomínať kardiologické ochorenie. „Prevencia a včasná diagnostika sú však stále kľúčové. Nezanedbávajte príznaky ako dýchavičnosť, tlak na hrudníku či pretrvávajúci kašeľ – vždy je dôležité ich odborne vyšetriť,“ doplnil lekár.

Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
