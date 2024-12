Legendárny československý futbalista sa po troch rokoch boja s rakovinou rozhodol nepodstúpiť chemoterapiu: Takýto má dôvod

Niekdajší československý futbalový reprezentant Luděk Mikloško sa po troch rokoch boja s rakovinou rozhodol nepodstúpiť chemoterapiu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Šesťdesiattriročný Mikloško v súčasnosti pôsobí ako športový riaditeľ Baníka Ostrava. Niekdajšiemu brankárovi pred troma rokmi objavili nádor v žalúdku, no odporúčania lekárov podstúpiť chemoterapiu zamietol. „Rozhodol som sa chemoterapiu neabsolvovať, pretože chcem žiť normálne. Keď mi povedali, čo by chemoterapia zahŕňala, znamenalo by to, že by som asi šesť mesiacov nemohol pracovať alebo byť so svojimi kolegami, nemohol by som cestovať a tak ďalej. Povedal som nie, to nechcem,“ uviedol Mikloško.

Chce byť stále aktívny okolo futbalu

Za anglický West Ham odchytal v rokoch 1990 až 1998 viac než tristo zápasov, v drese československej a neskôr českej reprezentácie si pripísal cez 40 štartov. Bol tiež hosťom nedeľného stretnutia Premier League medzi „kladivármi“ a Liverpoolom. „Stále pracujem, som medzi hráčmi a ľuďmi. Som celkom zaneprázdnený. Snažím sa, aby to tak zostalo. Chcem mať stále niečo na robote, byť aktívny a čo najviac okolo futbalu, pretože to je to, čo mám rád,“ dodal Mikloško podľa portálu sport.cz.