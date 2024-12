Už o pár hodín nastane čierny Mesiac: Pokojne sa pozerajte na oblohu, neuvidíte nič. Takéto je vysvetlenie javu

V pondelok nastane mimoriadne zaujímavý úkaz — takzvaný čierny Mesiac. Možno vás prekvapí, ako pomenovanie tohto javu vzniklo. Ale ak ste niekedy počuli o modrom Mesiaci, už asi tušíte.

Mesiac, podobne ako v prípade „modrého“, nezmení svoju farbu. Čiernym sa nazýva preto, lebo ide o jav, kedy sa Mesiac dostane do fázy novu druhýkrát za jeden kalendárny mesiac, prípadne štvrtýkrát v danom ročnom období, vysvetľuje portál iMeteo, ktorý zároveň informoval, že už o pár hodín nastane.

Ak by ste si ale mysleli, že na oblohe uvidíte niečo „iné“ než obvykle, nie je to tak. Keďže sa Mesiac nachádza vo fáze novu, jednoducho ho nebudeme vidieť. Môžeme však aspoň myslieť na to, že rok 2024 končíme nezvyklým javom.