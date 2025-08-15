Pritlačila ho k stene, nemohol dýchať: Žena trpiaca obezitou nešťastne spadla na manžela, ten zomrel

V portugalskom meste Porto došlo k neobyčajnej a tragickej nehode, pri ktorej zomrel 59-ročný muž. Ako referuje web Correio da Manhã, jeho o tri roky staršia manželka, trpiaca obezitou, sa pri vstávaní z postele nešťastne zrútila a pritlačila ho ku stene, čím mu znemožnila dýchať.
Napriek snahe susedov a záchranárov muž na mieste zomrel. Nešťastná udalosť sa stala v pondelok krátko po polnoci v mestskej časti Campanhã. Žena sa snažila vstať z postele, aby si ľahla vedľa svojho manžela, no stratila rovnováhu a spadla priamo na neho. Situáciu zhoršila úzka medzera medzi posteľou a stenou, ktorá znemožnila pohyb.
Susedia počuli volanie o pomoc
„Kričala som o pomoc, ale nemohla som sa zdvihnúť. Bolo to strašné,“ uviedla žena podľa portugalských denníkov. Muž bol štíhlej postavy a zostal pod jej telom uväznený a nemohol dýchať. Susedia počuli volanie o pomoc, vnikli do bytu a snažili sa ženu nadvihnúť.
Podľa spomenutého denníka Correio da Manhã bolo potrebných až päť mužov, aby sa ženu podarilo uvoľniť. Jeden zo svedkov povedal: „Všetci sme sa snažili, ale už bolo neskoro.“ Muž bol po príchode záchrannej služby v bezvedomí. Zdravotníci a dobrovoľní hasiči sa ho pokúsili oživiť, no neúspešne.
Mužovi zastalo srdce
Lekár na mieste skonštatoval smrť v dôsledku zástavy dýchania a srdca. Polícia prípad klasifikovala ako domácu nehodu s fatálnymi následkami. Vyšetrovatelia uviedli, že muž zomrel na následky udusenia.
