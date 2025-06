Láska na pracovisku: Takto si ju užijete bez toho, aby ste ohrozili svoju prácu či reputáciu

Zamilovanosť v práci môže prísť nečakane a s intenzitou, ktorá prekvapí aj tých najväčších racionalistov. Čo robiť, keď iskra preskočí tam, kde sa očakáva najmä profesionalita?

Ako uviedol magazín METRO, zamilovanosť na pracovisku nie je ničím výnimočným. Dokonca, podľa prieskumu z roku 2024, až 43 % ľudí, ktorí chodili so svojím kolegom či kolegyňou, skončilo v manželstve. No aj napriek tejto štatistike je balansovanie medzi pracovným výkonom a romantikou nesmierne krehké. Kancelársky flirt síce dokáže spríjemniť dlhé dni, no zároveň môže viesť ku klebetám, napätiu v tíme, či zásahu zo strany HR oddelenia.

Odpovedzte si na dôležité otázky

Ak máte pocit, že vaše sympatie k niekomu z práce sú viac než len chvíľkové očarenie, stojí za to sa nad tým hlbšie zamyslieť. Možno si už pripúšťate, že by z toho mohlo byť niečo vážnejšie a premýšľate, čo ďalej.

Kariérna odborníčka Lynn Burmanová zo spoločnosti Clover HR odporúča položiť si pár úprimných otázok. Páči sa vám naozaj on, alebo vás len ovplyvňuje pracovné prostredie? Zvládli by ste prípadné reakcie kolegov? A čo by ste povedali, keby sa vás na to opýtal váš nadriadený?

Buďte opatrní pri online komunikácii