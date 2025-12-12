Labubu aj Bianka Rumanová: Pozrite sa, čo v roku 2025 vyhľadávali Slováci na googli

Ilustračná foto: Unsplash (Shutter Speed)

Roland Brožkovič
Google zverejnil štatistiky vyhľadávania za rok 2025.

Veľké weby pravidelne na konci roka zverejňujú prehľad za uplynulý rok, a tak napríklad vzniklo Spotify Wrapped. Pozadu nechce byť ani Google, a preto zverejnil štatistiky vyhľadávania za rok 2025.

Tie sú zverejnené priamo na webe Googlu a ľudia si tam vedia nastaviť filter podľa krajín. Ako však už býva zvykom, Slovensko opäť chýba. Z biedy nás vytrhol aspoň šéf slovenského Googlu Rastislav Kulich, ktorý tieto štatistiky zverejnil na sociálnej sieti.

Labubu a Squid Game

„Trendy roka ovládli plyšové postavičky Labubu a seriál Squid Game. Našej pozornosti neunikli ani udalosti ako voľba nového pápeža, ktorým sa stal Robert Francis Prevost!“ napísal Kulich v príspevku.

Medzi slovenskými trendmi roka sa teda na prvom mieste nachádza fenomén Labubu, nasleduje Squid Game, Robert Francis Prevost, Ed Gain a Dubajská čokoláda.

Foto: Linkedin – Rasto Kulich

Medzi najvyhľadávanejšími Slovákmi a Slovenkami kraľuje influencerka Bianka Rumanová, ktorá toho tento rok stihla naozaj mnoho. Najprv sa rozišla so svojím partnerom Jovinečkom a potom sa zahrala na Biancu Censori, partnerku Kanyeho Westa, a na ostro sledovanej párty sa ukázala takmer nahá. Po Rumanovej nasledujú Kristián Baran, Elena Podzámska, Ráchel Šoltésová a Miňo Kereš.

Foto: Linkedin – Rasto Kulich

V kategórii „Čo je“ Slovákov zaujímalo najmä, čo je stolárstvo, integrácia, satisfakcia, micelárna voda a CRM systém. V roku 2026 tak zrejme môžeme očakávať zvýšený počet produktov z dreva.

Foto: Linkedin – Rasto Kulich

Čo sa týka celosvetového vyhladávania, tam sú trendy nastavené jasne. Ľudí zaujímal najmä atentát na Charlieho Kirka, Irán či shutdown americkej vlády.

