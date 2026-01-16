Obrovský výpadok obľúbenej sociálnej siete: Ľuďom sa zobrazila len prázdna obrazovka

Platforma X, v minulosti známa pod názvom Twitter, dnes utrpela rozsiahly globálny výpadok. Používatelia na celom svete tak nemali prístup k sociálnej sieti.
Ako informoval The Independent, návštevníkom webovej stránky a mobilných aplikácií sa namiesto obvyklých informačných kanálov zobrazovala len prázdna obrazovka. Pravdepodobne tak ide o závažnejší problém ako predchádzajúce poruchy, keď sa stránka síce načítavala, ale nezobrazovala žiadne príspevky.
Išlo o skutočne rozsiahle narušenie
Narušenie bolo rozsiahle, pričom postihlo používateľov na celom svete. Navyše, ovplyvnilo všetky spôsoby prístupu k platforme, od prehliadačov na stolných počítačoch až po mobilné aplikácie.
Podľa sledovacej webovej stránky Down Detector, ktorá zaznamenala obrovský nárast sťažností používateľov, sa počet hlásení o problémoch prudko zvýšil okolo 15:00 BST (10:00 východného času).
