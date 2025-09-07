Kvíz: Vichodňarsky jazyk to ňe sranda! Budzeš mac veľo bodov, abo ši ľem Blavak? Zaraz še u nas oprobuj

Východ nie je len jeden – Košičan často nerozumie Rusnákom ani Šarišanom, a snaha o zjednotenie „jazyka“ východu tak nie je jednoduchá. Jedno je však jasné celému regiónu – všetko je lepšie, ak je to mäkšie. A všetko naberie šmrnc, ak sa to povie „po vichodňarsky“.
Dnes máte šancu prejsť sa chodníkom fráz, viet a výrazov, ktoré pochádzajú práve z tejto časti Slovenska. Overíme, či skutočne rozumiete nárečiu, a zároveň aj to, ako veľmi mu možno nerozumiete. Koľko bodov dokážete získať vy?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
