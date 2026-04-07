Kultúrne pamiatky sú v zlom stave: Generálny prokurátor Žilinka to nariadil prešetriť

Generálna prokuratúra SR v tomto roku preskúma zákonnosť postupov a rozhodnutí na úseku ochrany kultúrnych pamiatok. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Ako ozrejmil, dôvodom je dlhodobo degradujúci stav viacerých nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktorý ohrozuje ich kultúrnu hodnotu a môže viesť až k ich fyzickému zániku.
„Generálna prokuratúra SR v roku 2026 naprieč celým Slovenskom preskúma zákonnosť nápravných a sankčných postupov, rozhodnutí a opatrení, ako aj prípadnú nečinnosť orgánov verejnej správy na úseku ochrany kultúrnych pamiatok,” spresnil generálny prokurátor Maroš Žilinka.
