Kultúrne pamiatky sú v zlom stave: Generálny prokurátor Žilinka to nariadil prešetriť

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
SITA
Kríza v kultúre
Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Generálna prokuratúra SR v tomto roku preskúma zákonnosť postupov a rozhodnutí na úseku ochrany kultúrnych pamiatok. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Ako ozrejmil, dôvodom je dlhodobo degradujúci stav viacerých nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktorý ohrozuje ich kultúrnu hodnotu a môže viesť až k ich fyzickému zániku.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Ostré slová a 300 podpisov: Zamestnanci STVR otvoreným listom varujú pred poškodením reputácie inštitúcie
2.
Obľúbený festival prežil komunistov aj Kotlebu, teraz dostal stopku: Fond na podporu umenia škrtol peniaze
3.
Koleník posiela dôležitý odkaz, prehovoril o situácii v kultúre. „Všetkých vyhodiť nemôžu,“ reagujú ľudia
Zobraziť všetky články (121)

„Generálna prokuratúra SR v roku 2026 naprieč celým Slovenskom preskúma zákonnosť nápravných a sankčných postupov, rozhodnutí a opatrení, ako aj prípadnú nečinnosť orgánov verejnej správy na úseku ochrany kultúrnych pamiatok,” spresnil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čech zdvihol z piesku peknú mušľu, vzal ju so sebou: Teraz varuje pred chybou všetkých…

Odporúčané články
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur

