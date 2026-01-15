Kto môže, nech odíde: Ministerstvo zahraničia odporúča Slovákom opustiť Irán, hrozí zhoršenie situácie

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Opustite Irán.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje občanov SR pred cestami do Iránu. V prípade, že sa nachádzajú v krajine, odporúča, aby krajinu urýchlene opustili. Rezort o tom informuje na svojom webe.

V Iráne sú od konca decembra 2025 protesty požadujúce ekonomické a politické reformy. Konajú sa podľa MZVEZ vo veľkých aj v menších mestách a na vidieku, v centrách, na trhoch a miestach stretávania sa. „Protesty sú často násilné, je pri nich zaznamenávaná rozsiahla prítomnosť polície a bezpečnostných zložiek. V posledných dňoch sa zvýšil počet stretov a sú mŕtvi a ranení ako medzi protestujúcimi, tak aj príslušníkmi bezpečnostných zložiek,“ priblížilo.

Sledujte správy

Rezort pripomína Slovákom, aby brali do úvahy, že bezpečnostné sily v Iráne môžu mať nízky prah pre použitie násilia, iránska justícia nie je nezávislá a súdne procesy nie sú transparentné.

V rámci prípadného pobytu v Iráne ministerstvo odporúča občanom Slovenska sledovať správy, aktuálne dianie a sociálne médiá a vyhýbať sa miestam, kde sa môžu konať masové zhromaždenia a protesty, najmä v noci. „Je nutné vyhnúť sa fotografovaniu príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov,“ radí rezort diplomacie.

V prípade akejkoľvek bezpečnostnej eskalácie ďalej MZVEZ odporúča stiahnuť sa okamžite do bezpečia, vyhýbať sa nebezpečným situáciám, zbytočne neriskovať a vyčkať na upokojenie situácie v ubytovacom zariadení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac