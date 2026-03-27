Krutá kritika aj sexistické narážky: Sestry Nízlové roky trpeli, dnes otvorene hovoria o šikane

Frederika Lyžičiar
V živote to nemali také ružové.

Patria medzi najznámejšie slovenské speváčky, no ich cesta nebola ani zďaleka bez prekážok.

Speváčky Daniela a Veronika Nízlové sa museli dlhé roky vyrovnávať s kritikou, ktorá často prekračovala hranice a zasahovala do ich súkromia aj psychiky. So šikanou sa stretávali už prakticky od detstva – od základnej školy, cez tínedžerské roky až po dospelosť, keď sa k nej pridala aj mediálna kritika.

Nevyhýba sa im pritom ani dnes , kedy ešte pred časom si vyslúžili kritické reakcie napríklad na správanie ich detí či na svoj vzhľad. V relácii Closer Talks otvorene prehovorili o tom, ako ich ovplyvnila, čo všetko si museli vypočuť a ako sa s tým naučili žiť.

 

Citlivé roky, ktoré bolia najviac

Obdobie dospievania označujú za najnáročnejšie. V tom čase boli najzraniteľnejšie a každá negatívna reakcia sa ich dotýkala oveľa intenzívnejšie. Nepríjemné skúsenosti si niesli už z mladosti a neraz ich to dohnalo až k slzám. „Hlavne keď sme boli menšie, tak nás to trápilo, koľkokrát sme si aj poplakali. Teraz už sme také obrnené, ale najviac trpí to okolie, hlavne teda naša rodina, lebo oni vedia, aké sme,“ opísali svoje začiatky.

Postupne sa k osobným skúsenostiam pridala aj kritika z verejného priestoru, ktorá bola ešte výraznejšia a nekompromisnejšia. „Za tie roky, ja si myslím, ja už to poviem na plné ústa, prešli sme si naozaj mediálnou šikanou, lebo to, čo už na nás dávali niektoré médiá, tak oni napísali také negatívne titulky o nás, že už v podstate, keby si to prečítal sám o sebe, ja sama seba by som nemala rada,“ priznali otvorene.

 

Dlhodobé negatívne vykresľovanie sa následne odrážalo aj na tom, ako ich začala vnímať verejnosť. „V podstate, keď ty niekomu stále masíruješ tomu publiku alebo tým čitateľom niečo v negatívnom svetle, tak tí ľudia ťa fakt proste začnú neznášať,“ priblížili dôsledky.

Napriek tomu hovoria, že ich vždy držala nad vodou podpora fanúšikov aj rodiny. „Chvala Panu Bohu, stále máme dostatok fanúšikov, kvôli ktorým tu robíme hudbu. Určite v tom tínedžerskom veku si oveľa citlivejšia, zraniteľnejšia. Presne,“ uviedli.

 

Zlomové momenty im pomáhala zvládať najmä rodina, ktorá ich vedela upokojiť a nasmerovať. „Veľakrát sme sa aj vyplakali, ale potom tam boli rodičia, ktorí si povedali, že veď kašlite na to, že tí ľudia vás nepoznajú a že to nebude trvať večne,“ dodali.

Zlom po dvadsiatke

