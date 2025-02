Twiinsky čelia kritike pre ich postavy, ony však majú jasnú odpoveď. Sestry Nízlové odhalili realitu ich životov

Ich hudbu poznajú všetci, no nedá sa poprieť ani to, že sa okrem talentu môžu pochváliť aj nevídanou krásou. Spevácke duo však stále čelí kritike týkajúcej sa ich postáv, a niektorí ľudia sa nedokážu zmieriť s tým, že starnú a ich telá sa menia.

Nie je to tak dávno, čo sme vás v článku informovali o tom, že sú sestry Nízlové neustále pod paľbou kritiky pre svoj vzhľad. Sú totiž na scéne už viac ako dvadsať rokov a tak ich fanúšikovia prakticky videli vyrastať. Mnohí pritom boli zvyknutí na to, ako vyzerali pred materstvom a keďže sú sestry známe osobnosti, očakávalo sa od nich, že sa dajú rýchlo späť do formy. Ony však uprednostnili materstvo pred kariérou a nie všetci pre toto rozhodnutie našli pochopenie.

Píšu im nechutné poznámky o ich zadkoch

Hoci už Twiinsky nie sú rovnako štíhle, ako keď mali dvadsať rokov, nedá sa povedať, že by mali kilá navyše. Skôr sa dá hovoriť o tom, že majú ženské krivky, ktoré vždy vyniknú vďaka vhodne zvolenému oblečeniu. Sestry sa však neboja ukázať na fotkách na sociálnej sieti ani v plavkách, a práve pod týmito príspevkami sa im zvykne hromadiť kritika. „Mala by si začať chodiť do fitka, lebo ten zadok máš ako štajerská kobyla,“ znel napríklad jeden z komentárov, ktoré Twiinsky dostali.

Viacero komentujúcich im pritom kázalo niečo so sebou robiť a trénovať postavy v posilňovni. „Ja som spokojná. Ja neriešim váhu. Keď ju riešia iní, nech sa pozrú na seba,“ zareagovala na túto kritiku v minulosti Daniela pre Topky. Ako sa však ukázalo, tento jasný odkaz pre neprajníkov nebol dostatočný.

Majú jasne nastavené priority