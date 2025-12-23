Kritika sa mení na činy: Opozícia po podpise Trestného zákona ohlasuje ústavnú sťažnosť aj občiansku neposlušnosť

Prezident Peter Pellegrini sa podpisom novely Trestného zákona vedome postavil na stranu tých, pre ktorých bol zákon ušitý. Skonštatoval to v reakcii predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že prezident sa podpisom pod zákon zaradil medzi jeho spoluautorov.
Zároveň zdôraznil, že spolu s ďalšími opozičnými poslancami podajú liberáli návrh na Ústavný súd SR a budú žiadať pozastavenie účinnosti novely.
Gröhling hovorí o „mafiánskej noci“
„Peter Pellegrini sa týmto podpisom stal súčasťou mafiánskej noci, keď vládna koalícia v parlamente schvaľovala zákony na mieru obžalovaným, korupčníkom a ľuďom napojeným na mafiu. Mal šancu zastaviť otvorenie brán organizovanému zločinu, no namiesto toho ich prezident vlastnoručne otvoril. Toto nie je príkladný výkon nezávislej hlavy štátu, toto je spoluzodpovednosť,“ uviedol Gröhling.
Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku prezident zlyhal. „Mal možnosť postaviť sa na stranu ľudí, širokej verejnosti aj odborníkov. On si vybral stranu mafie. Podpísal likvidáciu kajúcnikov aj kriminalizáciu opozície. Zápas za demokraciu musíme vyhrať bez neho,“ skonštatoval Šimečka.
Remišová upozorňuje na varovania odbornej verejnosti
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (strana Za ľudí) poukázala na to, že v súvislosti s novelou bije na poplach celá odborná verejnosť, prokurátori a policajná prezidentka dokonca hovorila o sťažení práce vyšetrovateľov.
„Asistovanie Pellegriniho pri oslabovaní trestného práva nemohlo prekvapiť, keďže spolupracujúci obvinení hovorili o úplatku 150-tisíc eur práve pre neho, a to v kauze predražených nákupov informačných systémov. Pellegrini v plnom rozsahu potvrdil, že zostáva pevnou súčasťou klanu, ktorý s cieľom zaistiť si beztrestnosť neváha rozvracať právny štát a ohrozovať bezpečnosť obyvateľstva,“ vyhlásila Remišová.
KDH kritizuje nevyužitie práva veta
KDH v tejto súvislosti skonštatovalo, že Pellegrini v snahe vyhnúť sa konfliktu s premiérom Robertom Ficom rezignoval na svoju ústavnú povinnosť chrániť bezpečnosť všetkých občanov Slovenskej republiky tým, že nevyužil právo veta pri novele trestného zákona.
„Podpis novely trestného zákona je jasným signálom, že ochrana zločincov dostala prednosť pred ochranou slušných ľudí. V mnohom nás dokonca vracia naspäť do komunizmu. Je to darček pre tých, ktorí porušujú zákon, a pomáha aj podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi v jeho kauzách,“ uviedol predseda hnutia Milan Majerský.
Maďarská aliancia chce na rozhodnutie prezidenta odpovedať občianskou neposlušnosťou a zároveň 22. januára, na Deň maďarskej kultúry, usporiada medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „V okne väznice?“ „Ak do pekla, tak na poriadnom koni, ak do väznice, tak s múdrymi ľuďmi,“ vyhlásil predseda strany László Gubík,
Čo obsahuje podpísaná novela Trestného zákona
Prezident Peter Pellegrini podpísal najnovšiu novelu Trestného zákona, ktorá mimo iného zavádza princíp „trikrát a dosť“ pri drobných krádežiach, ale tiež obmedzuje využívanie výpovedí kajúcnikov v trestných konaniach. Novela takisto posúva mimo zákon popieranie povojnového usporiadania v podobe Benešových dekrétov a tiež zakazuje ovplyvňovanie volieb prostredníctvom podpory zo zahraničia.
Nahlásiť chybu v článku