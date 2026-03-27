Kristína Turjanová prehovorila o útokoch: V obchode po nej hádzali rajčiny pre hereckú úlohu

Do svojho hereckého portfólia pribudla ďalšia výrazná postava, ktorá okamžite vzbudila pozornosť aj silné emócie.
Herečka Kristína Turjanová sa v seriáli Osud predstavuje v úlohe ženy, ktorá sa vymyká bežným televíznym stereotypom a prirodzene priťahuje pozornosť. Jej postava vyvoláva rôznorodé reakcie a medzi divákmi otvára diskusiu, ktorá neutícha ani po odvysielaní jednotlivých epizód. Ako uviedla pre magazín Šarm, ide o typ roly, ktorá dokáže publikum rozdeliť a podnietiť ho k zamysleniu.
Postava na hrane
Herečka úprimne priznala, že prijatie tejto roly pre ňu nebolo samozrejmé a sprevádzali ho aj obavy. Už pred samotným uvedením seriálu tušila, že reakcie publika môžu byť rozporuplné. „Čakám nejaký hejt, pretože postava mojej Izabelky je podľa mňa scenáristicky na hrane. Uvidím, ako to príjme divák. Neviem, či sa úplne každá žena stotožní s jej osudom a konaním,“ vyjadrila sa Kristína.
Nie je pritom jediná. Podobnú skúsenosť s negatívnymi reakciami divákov má aj Adriana Novakov, ktorá otvorene prehovorila o tom, že hranie záporných postáv sa často prenáša aj do reálneho života. Kristínina seriálová postava Izabela pritom vstupuje do vzťahu s veľmi mladým študentom, čo samo o sebe otvára citlivé témy a môže vyvolať silné reakcie. Turjanová však berie výzvy ako prirodzenú súčasť svojej profesie.
