Kristína Svarinská sa podelila o záverečné chvíle zo svojej nezabudnuteľnej cesty: Na toto miesto bude ešte dlho spomínať

Foto: Instagram (kristina.svarinska)

Frederika Lyžičiar
Japonsko v podaní Kristíny Svarinskej ukázalo svoju nádheru aj náročnejšiu tvár.

Japonsko láka svojou prirodzenou kombináciou dávnych tradícií a moderného života. Je to krajina, ktorá nadchne krásou a zároveň zanechá silné, dlho zapamätateľné dojmy.

Obľúbená herečka Kristína Svarinská sa podelila o záverečné pocity zo svojej cesty po Japonsku. V príspevku z Kjóta zhrnula atmosféru miest, ktoré navštívila, a odhalila, čo ju na krajine najviac oslovilo i prekvapilo.

Posledná zastávka v srdci Japonska

„Kyoto časť. Posledná, veľmi krátka zastávka a nádych tejto jedinečnej kultúry. Ďakujem ti, Japonsko, že si mi ukázalo svoju jedinečnosť. Si naozajstný klenot. Ale úprimne, niekedy si na mňa bolo jednoducho priveľa,“ napísala Kristína Svarinská k fotografii z Kjóta.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)


Herečka tak naznačila, že hoci ju Japonsko zaujalo, intenzita zážitkov a ruch veľkomiest môže byť miestami náročná.

Fanúšikovia sa tiež podelili o svoje skúsenosti

