Kristína Svarinská sa podelila o záverečné chvíle zo svojej nezabudnuteľnej cesty: Na toto miesto bude ešte dlho spomínať

Japonsko láka svojou prirodzenou kombináciou dávnych tradícií a moderného života. Je to krajina, ktorá nadchne krásou a zároveň zanechá silné, dlho zapamätateľné dojmy.
Obľúbená herečka Kristína Svarinská sa podelila o záverečné pocity zo svojej cesty po Japonsku. V príspevku z Kjóta zhrnula atmosféru miest, ktoré navštívila, a odhalila, čo ju na krajine najviac oslovilo i prekvapilo.
Posledná zastávka v srdci Japonska
„Kyoto časť. Posledná, veľmi krátka zastávka a nádych tejto jedinečnej kultúry. Ďakujem ti, Japonsko, že si mi ukázalo svoju jedinečnosť. Si naozajstný klenot. Ale úprimne, niekedy si na mňa bolo jednoducho priveľa,“ napísala Kristína Svarinská k fotografii z Kjóta.
Herečka tak naznačila, že hoci ju Japonsko zaujalo, intenzita zážitkov a ruch veľkomiest môže byť miestami náročná.
