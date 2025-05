Kresťanská únia si kladie podmienky: Ak ich Fico splní, v parlamente zahlasujú za zmenu ústavy

Opozičná Kresťanská únia (KÚ) podporí zmenu ústavy z koaličnej dielne, ak strana Smer-SD pristúpi na jej podmienky. V novele ústavy by podľa predstaviteľov strany malo byť zakomponované, že pohlavia sú definované biologicky. Zároveň by ústava mala obsahovať explicitné právo počatého plodu na život. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informovali predseda KÚ Milan Krajniak a podpredseda strany a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka.

„Poslanec František Mikloško (KDH) sa už vyjadril, že novelu ústavy nepodporí a Smer-SD a ďalšie vládne strany spolu s KDH nemajú dostatok hlasov, aby vedeli zabezpečiť po vlastnej dohode prejdenie novely ústavy v parlamente. Je preto logické, že KÚ dnes predstaví svoje podmienky, za akých bude ochotná podporiť novelu ústavy v druhom a v treťom čítaní v parlamente. Tieto naše podmienky spája jeden spoločný menovateľ. KÚ podporí novelu ústavy, pokiaľ to bude naozaj hrádza proti progresivizmu a nie iba premiérov predvolebný bilbord,“ uviedol Krajniak.

Hovoria o ochrane života a rodiny

Predseda strany zároveň vyzval koaličný Smer-SD na debatu o tejto téme. Vašečka zdôraznil, že podpora poslancov KÚ nebude zneužitá. „Ak by to chcelo byť zneužité na zmenu volebného systému, ktorý by napríklad zabetónoval pri moci strany dnešnej vládnej koalície, tak jednoznačne takýto návrh nepodporíme,“ uviedol.

Novela ústavy môže podľa Krajniaka zabezpečiť vyššiu mieru suverenity Slovenska a ochranu života a rodiny. Tvrdí, že Kresťanská únia presadzuje svoj program aj napriek tomu, že koalícia je ich politický oponent.

Hlasujú slobodne, Matovič to rešpektuje

Krajniak informoval, že o podmienečnej podpore novely ústavy hovoril aj s predsedom hnutia Slovensko, ktorého poslanci sú v tom istom poslaneckom klube ako poslanci Kresťanskej únie, Igorom Matovičom. Vyhlásil, že v hodnotových otázkach hlasujú poslanci klubu úplne slobodne. Matovič podľa neho ich postoj rešpektuje.

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.

Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Kresťanskodemokratické hnutie koncom minulého týždňa deklarovalo, že s koalíciou zatiaľ na podpore dohodnuté nie je. Ostatné opozičné strany podporu odmietajú. Kresťanská únia má v rámci poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ dvoch poslancov.