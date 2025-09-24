Kremeľ testuje Západ aj Putina: Vo vojenskej uniforme trénuje prst na jadrovej spúšti. Nehoda nie je vylúčená

Napätie medzi Ruskom a NATO sa ďalej stupňuje. Ukazuje to nielen nedávny vpád ruských stíhačiek do estónskeho vzdušného priestoru, ale aj simulácia jadrového útoku počas vojenského cvičenia Zapad 2025. Podľa expertov tým Moskva testuje, kam až môže zájsť.
Ako pripomína bývalá dôstojníčka spravodajských služieb Rebekah Kofflerová v rozhovore pre denník The Telegraph, svet sa ocitá v atmosfére nápadne podobnej roku 1983, keď Sovietsky zväz takmer omylom spustil jadrovú vojnu.
Ruské migy v estónskom vzdušnom priestore
V piatok došlo k ďalšiemu nebezpečnému incidentu. Estónsky vzdušný priestor narušili tri ruské stíhačky MiG 31 Foxhound, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Stalo sa tak len krátko po tom, ako drony prenikli nad územie Poľska a Rumunska.
Kofflerová považuje tento krok za „zjavne nebezpečnú eskaláciu zo strany Kremľa“. Podľa nej sa prezident Vladimir Putin snaží nielen preveriť reakcie NATO, ale aj otupiť odolnosť Európanov voči opakovanému porušovaniu ich suverenity.
Putin a jadrové tlačidlo
Najvýraznejšou ukážkou ruskej sily sa stal moment zo záverečnej fázy cvičenia Zapad 2025. Moskva simulovala taktický jadrový úder a na priebeh osobne dohliadal Putin vo vojenskej uniforme. Podľa Kofflerovej je dôležité, že ruský prezident počas týchto cvičení pravidelne nacvičuje samotný akt stlačenia tlačidla.
„Rusi chcú, aby ich líder bol pripravený na tento okamih psychicky aj osobne. To je lekcia zo sovietskej éry, keď sa Leonid Brežnev počas podobného tréningu v 70. rokoch doslova triasol a opakovane sa pýtal, či naozaj nejde o skutočný útok,“ pripomenula.
„Hrozba jadrovej vojny je vyššia než kedykoľvek predtým. To, čo bolo kedysi nemysliteľné, je dnes omnoho realistickejšie,“ dodala. Podľa nej ani Rusko, ani NATO nemajú záujem o priamy konflikt, no čím dlhšie sa vojna na Ukrajine vyostruje, tým viac rastie riziko neúmyselnej eskalácie.
Manévre na desiatkach základní
Cvičenie Zapad 2025 sa konalo na 41 základniach v Rusku a Bielorusku a trvalo päť dní. Armády cvičili najmä taktiky vychádzajúce zo skúseností z Ukrajiny, od hybridných útokov cez mobilné delostrelectvo až po obranu proti dronom.
Podľa Kofflerovej je symbolické, že podobné cvičenie z roku 2021 Rusko využilo ako „zástierku“ na zhromaždenie 190-tisíc vojakov, ktorí sa následne zapojili do invázie na Ukrajinu. Pripomína aj, že súčasťou manévrov sú pravidelne nácviky jadrového úderu, aby bol prezident pripravený stlačiť tlačidlo bez váhania.
Žiadna dôvera iba strach
Medzi Ruskom a NATO dnes neexistuje ani zlomok dôvery. Kremeľ je presvedčený, že USA chcú zmeniť režim v Moskve, zatiaľ čo Aliancia sa obáva ruského útoku na niektorý zo svojich členských štátov. Nedávne incidenty prinútili NATO spustiť novú vojenskú operáciu Eastern Sentry.
Problémom je, že vojenské aktivity prebiehajú naraz, či už ide o cvičenie Zapad 2025, Eastern Sentry alebo o poľské manévre Iron Gate. „Región je doslova preplnený sledovacími zariadeniami, muníciou a vojenskou technikou. Riziko nehody je extrémne vysoké,“ varuje Kofflerová.
História, ktorá naháňa strach
Odborníčka pripomína, že podobná situácia nastala už v roku 1983 počas cvičenia Able Archer. Vtedajší Sovieti sa domnievali, že NATO pripravuje skutočný útok a svet sa ocitol na prahu jadrovej katastrofy. Podľa Kofflerovej je dnešná situácia rovnako riskantná.
Ani jedna strana nechce otvorenú vojnu, no ani jedna nechce pôsobiť ako porazená. „Pravdepodobnosť, že dôjde k tragickým dôsledkom v dôsledku nesprávneho odhadu, je v tomto napätom prostredí veľmi reálna,“ uzatvára.
Incidenty narastajú
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.
Estónsko sa stalo už treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska 19 dronmi.
V piatok tiež dvojica ruských bojových lietadiel narušila ochrannú zónu poľskej plošiny v Baltskom mori.
Nahlásiť chybu v článku