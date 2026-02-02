Extrémna zima zatvára školy: Na cestách sú vyhrievané stany, teplota klesla k -30 stupňom

Foto: Profimedia,TASR - Slavomír Gregorík

Martin Cucík
TASR
V Poľsku bolo zatvorených takmer 300 škôl, teploty sa blížili k hranici -30 stupňov.

Pre silné mrazy bolo v pondelok v Poľsku zatvorených 299 škôl, z toho 175 v Mazovskom vojvodstve. Úrady zároveň informovali o opatreniach na pomoc ľuďom ohrozeným chladom, vrátane možnosti zohriať sa v dočasných zariadeniach. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Rezort školstva uviedol, že vyučovanie bolo zrušené najmä v severovýchodnej časti krajiny, kde teploty v noci a ráno klesli pod mínus pätnásť stupňov Celzia. Ministerka školstva Barbara Nowacka vyzvala riaditeľov škôl v oblastiach s extrémnymi mrazmi, aby zvážili dočasné prerušenie výučby alebo prechod na dištančné vzdelávanie, najmä ak musia žiaci a učitelia dochádzať z väčších vzdialeností.

V pondelok ráno zaznamenali meteorológovia najnižšiu teplotu v Suwalkách pri hraniciach s Litvou – takmer mínus 28 stupňov Celzia, vo Varšave teplota klesla na takmer mínus 19 stupňov.

V Poľsku môže riaditeľ školy zrušiť vyučovanie, ak nie je možné v triedach zabezpečiť minimálnu teplotu osemnásť stupňov Celzia alebo ak vonkajšie teploty dlhodobo klesnú pod stanovený limit.

Vyhrievané stany

Pre silné mrazy vo Varšave a v ďalších mestách boli na dopravných uzloch zriadené vyhrievané stany a ďalšie priestory, kde sa môžu ľudia zohriať, dostať teplý nápoj či jedlo. Samosprávy a záchranné zložky vyzvali verejnosť, aby nebola ľahostajná a v prípade, že spozoruje osobu ohrozenú podchladením, kontaktovala tiesňovú linku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Musel spať vonku, nechceli ho vpustiť: Hlina sa do Malanty nedostal, úrady chyby vo fungovaní…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac