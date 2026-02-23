Krajina našla nekonečný zdroj energie: „Leží priamo pod našimi nohami.“

ťažobný komplex bayan obo

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Zatiaľ čo svet hľadá energetické alternatívy k fosílnym palivám, možno sme mali odpoveď celý čas priamo pred očami.

Rádioaktívny kov sa nachádza v Číne vo veľkom množstve a mohol by sa stať kľúčom k takmer neobmedzeným dodávkam energie. Podľa odborníkov má potenciál zásadne zmeniť globálnu produkciu elektriny a oslabiť svetovú závislosť od fosílnych palív.

Vyplýva to z odtajnenej správy o výskume z roku 2020. Dokument naznačuje, že čínske zásoby tória môžu byť v skutočnosti ešte rozsiahlejšie, než sa predpokladalo.

Na informáciu upozornil portál Interesting Engineering s odvolaním sa na správu z odborného časopisu Chinese journal Geological Review a portál SCMP z februára 2025.

„Ukazuje sa, že takmer nevyčerpateľný zdroj energie leží priamo pod našimi nohami.“

Tórium je rádioaktívny kov, ktorý má podľa odborníkov potenciál vyprodukovať približne 200-krát viac energie než urán. Oproti klasickým uránovým reaktorom majú taviace soľné reaktory (TMSR) kompaktnejší dizajn, nepotrebujú vodné chladenie a majú produkovať výrazne menej dlhodobého rádioaktívneho odpadu (RAO).

Odtajnená správa zároveň poukazuje na fakt, že v ťažobnom komplexe Bayan Obo, v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko, sa podľa odhadov už len v päťročných zásobách odpadu nachádza dostatok tória na pokrytie energetických potrieb amerických domácností na viac ako tisíc rokov.

Celkovo by mohol komplex vyprodukovať približne milión ton tória – teoreticky dosť na to, aby Čínu zásoboval energiou až 60-tisíc rokov.

Foto: NASA Earth Observatory, Public domain, via Wikimedia Commons

„Dopyt po tóriu v sektoroch jadrovej energetiky a jadrového pohonu priniesol významné príležitosti aj výzvy pre prieskum a využívanie jeho zdrojov v Číne,“ uviedol vedúci výskumník štúdie Fan Honghai.

Národný prieskum tória v Číne medzitým identifikoval 233 zón bohatých na tento prvok. Nachádzajú sa naprieč krajinou a sú sústredené do piatich hlavných pásov. Väčšina ložísk má magmatický alebo hydrotermálny pôvod a často sa vyskytujú spolu s prvkami vzácnych zemín.

Podľa geológa so sídlom v Pekingu, ktorý si želal zostať v anonymite, môže mať objav zásadný vplyv na geopolitiku. „Už viac ako storočie vedú národy vojny o fosílne palivá. Ukazuje sa, že takmer nevyčerpateľný zdroj energie leží priamo pod našimi nohami,“ uviedol.

Zároveň zdôraznil, že tórium sa nenachádza len v jednej časti sveta. Je to prvok, ktorým má podľa jeho slov disponovať prakticky každý štát. „Predstavte si nákladné lode poháňané reaktormi veľkosti kontajnera, ktoré by mohli roky križovať oceány bez potreby dopĺňania paliva,“ dodal.

Koniec honby za fosílnym palivom?

