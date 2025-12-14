Krádež na vode sa vymkla kontrole: Žena doručovacím člnom narazila do historického mosta v Benátkach

Talianka tuniského pôvodu ukradla v Benátkach doručovací čln a narazila s ním do Mosta Rialto zo 16. storočia, pričom poškodila kamennú balustrádu a balíky sa dostali do Canala Grande.
Žena sa najprv pokúsila ukradnúť balíky z tradičnej benátskej doručovacej lode, ktorá kotvila neďaleko mosta, kým boli kuriéri preč. Keď ju svedkovia zbadali, nastúpila na loď, naštartovala motor a chystala sa utiecť, no zakrátko stratila kontrolu nad plavidlom, čo vyústilo do nárazu do bočného zábradlia mosta.
Poškodená balustráda a balíky v kanáli
Náraz zničil tri stĺpy a zlomil podperu zábradlia. Do vody spadlo viacero balíkov, ktoré úrady neskôr spolu s úlomkami kamenného zábradlia našli. Majiteľ lode Alvise Brussa uviedol, že žena prehľadávala veci zamestnancov, ukradla cigarety z batoha jedného z nich a na palube našla kľúče, ktoré použila na naštartovanie motora.
Benátska polícia zatkla ženu pre obvinenia z krádeže. V minulosti sa už dopustila podobných skutkov a dostala dokonca trojročný zákaz vstupu do Benátok.
Škody na moste úrady vyhodnocujú
Most Rialto, postavený v rokoch 1588 až 1591, utrpel značné škody, ktoré úrady naďalej vyhodnocujú. Reštaurovanie bude náročné, ale nie nemožné, uviedol rezbár mramoru Giovanni Giusto.
Napriek hustej premávke gondol a motorových člnov v oblasti sa pri incidente nikto nezranil. Nehoda sa stala počas vrcholiaceho vianočného obdobia doručovania zásielok pozdĺž Canala Grande, jednej z najrušnejších vodných ciest Benátok.
