Konzumácia obľúbeného sladidla môže zvyšovať riziko mŕtvice: Možno ho prijímate denne, vedec odporúča, urobte toto

Ľudia často siahajú po náhradách cukru so zámerom, že robia pre svoje zdravie niečo prospešné. Nové zistenia o obľúbenom sladidle tak môžu pôsobiť priam alarmujúco.
Hovoríme o erytritole, ktorý sa bežne pýši prívlastkom „najlepšej náhrady cukru“. Toto prírodné sladidlo sa používa napríklad v potravinách a nápojoch, ktoré sa prezentujú tým, že sú „bez cukru“. Vedci z univerzity v Colorade prišli so zisteniami, ktoré mnohých nepotešia.
V štúdii publikovanej v akademickom žurnále Journal of Applied Psychology hovoria, že môže nepriaznivo ovplyvňovať funkciu mikrocievnych endotelových buniek mozgu. Ako vysvetlil magazín Newsweek, môže súvisieť so zvyšovaním rizika mozgovej príhody, pretože v dôsledku jeho konzumácie môže dochádzať k zmenám v cievach.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští
Christopher DeSouza, jeden z autorov štúdie dokonca odporúča zvážiť konzumáciu erytritolu. O obľúbenom sladidle koluje množstvo benefitov, spomína sa nízky obsah kalórií (1 gram sa rovná 0,2 gramu kalórie, čo je asi o 95 % menej, než bežný cukor) alebo dokonca pozitívny vplyv na zdravie zubov. No vyzerá to tak, že môže mať aj temnú stránku, pred ktorou radšej netreba zatvárať oči.
„Naša štúdia rozširuje dôkazy naznačujúce, že nekalorické sladidlá, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za bezpečné, nemusia byť bez negatívnych zdravotných dôsledkov,“ uviedol DeSouza.
Netreba to s ním preháňať
Výskumníci si všimli, že užívanie tohto sladidla môže súvisieť so vznikom zápalov v tele, starnutím tkanív alebo so zvýšenou produkciou endotelínu, ktorý zužuje krvné cievy. Upozorňujú však, že zatiaľ bola štúdia realizovaná iba na bunkách v laboratórnej miske a aby sa tieto výsledky potvrdili, je nutný ďalší výskum.
DeSouza tiež odporúča, aby ste si sledovali množstvo aj umelých sladidiel, ktoré konzumujete a pristupovali k nim s mierou. Ako ku všetkému, pretože aj tu platí, že všetkého veľa škodí.
